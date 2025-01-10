Скумбрия горячего копчения в домашних условиях: как правильно приготовить вкусную рыбу
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно не только запекать и тушить, но еще ее можно вкусно засолить и коптить. Для этого нужно сделать правильно маринад.
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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии горячего копчения, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Скумбрия 2 кг (4шт)
- Вода 1 л
- Соль 1 ст.л с горкой
- Сахар 1/2 ст.л
- Лавровый лист 2 шт
- Душистый перец 3-4 шт
- Гвоздика 2 шт
- Семена кориандра 10 шт
- Черный перец горошком 6-8 шт
Способ приготовления:
1. Скумбрию очищаем от внутренностей и отрезаем головы, хорошо промываем холодной водой.
2. В воду добавляем все ингредиенты и кипятим 10 минут, маринаду даем полностью остыть и заливаем рыбу, чтобы полностью покрыть.
3. Маринуем в холодильнике ночь.
4. Температура огня должна быть 100-110 С, время приготовления примерно 1 час.
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