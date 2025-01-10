Скумбрия горячего копчения в домашних условиях: как правильно приготовить вкусную рыбу

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт скумбрии

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно не только запекать и тушить, но еще ее можно вкусно засолить и коптить. Для этого нужно сделать правильно маринад.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной скумбрии горячего копчения, которая очень просто готовится. 

Рецепт рыбы

Ингредиенты: 

  • Скумбрия 2 кг (4шт)
  • Вода 1 л
  • Соль 1 ст.л с горкой
  • Сахар 1/2 ст.л
  • Лавровый лист  2 шт
  • Душистый перец 3-4 шт
  • Гвоздика 2 шт
  • Семена кориандра 10 шт
  • Черный перец горошком 6-8 шт

Способ приготовления: 

1. Скумбрию очищаем от внутренностей и отрезаем головы, хорошо промываем холодной водой. 

Скумбрия для приготовления

2. В воду добавляем все ингредиенты и кипятим 10 минут, маринаду даем полностью остыть и заливаем рыбу, чтобы полностью покрыть.

Маринад для рыбы

3. Маринуем в холодильнике ночь. 

Сколько мариновать рыбу

4. Температура огня должна быть 100-110 С, время приготовления примерно 1 час. 

Готовая рыба

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