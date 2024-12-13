Скумбрию пряного посола в горячем маринаде: есть можно через 8 часов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно очень вкусно запечь с овощами и соусами, а также засолить. Маринад для рыбы лучше всего готовить горячий, добавив специи.

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Как вкусно замариновать скумбрию

Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии.

Как вкусно приготовить скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде)
  • соль 1 ст. л. с небольшой горкой
  • сахар 0,5 ст. л
  • вода 200 мл
  • гвоздика 2-3 шт.
  • кориандр 0,5 ч. л.
  • лавровый лист 1 шт.
  • душистый перец 3 шт.
  • черный перец 6-7 шт.
  • растительное масло 1 ст. л.
  • уксус 9% 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разберите скумбрию, удалите внутренности, помойте и порежьте рыбу на куски.

Скумбрия для приготовления

2. Маринад: в воду добавьте гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дайте закипеть и проварите на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Рыбу переложите в стеклянную посуду и залейте маринадом, оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов.

Рыба в маринаде

Подавайте готовую рыбу с луком!

Готовая рыба

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