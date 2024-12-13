Скумбрию пряного посола в горячем маринаде: есть можно через 8 часов
Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно очень вкусно запечь с овощами и соусами, а также засолить. Маринад для рыбы лучше всего готовить горячий, добавив специи.
Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде)
- соль 1 ст. л. с небольшой горкой
- сахар 0,5 ст. л
- вода 200 мл
- гвоздика 2-3 шт.
- кориандр 0,5 ч. л.
- лавровый лист 1 шт.
- душистый перец 3 шт.
- черный перец 6-7 шт.
- растительное масло 1 ст. л.
- уксус 9% 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разберите скумбрию, удалите внутренности, помойте и порежьте рыбу на куски.
2. Маринад: в воду добавьте гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дайте закипеть и проварите на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Рыбу переложите в стеклянную посуду и залейте маринадом, оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов.
Подавайте готовую рыбу с луком!
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