Скумбрия – очень полезная и вкусная рыба, которую можно очень вкусно запечь с овощами и соусами, а также засолить. Маринад для рыбы лучше всего готовить горячий, добавив специи.

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Кулинар Alina FooDee поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусной маринованной скумбрии.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая 500-600 г (в неочищенном виде)

соль 1 ст. л. с небольшой горкой

сахар 0,5 ст. л

вода 200 мл

гвоздика 2-3 шт.

кориандр 0,5 ч. л.

лавровый лист 1 шт.

душистый перец 3 шт.

черный перец 6-7 шт.

растительное масло 1 ст. л.

уксус 9% 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разберите скумбрию, удалите внутренности, помойте и порежьте рыбу на куски.

2. Маринад: в воду добавьте гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар. Дайте закипеть и проварите на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Рыбу переложите в стеклянную посуду и залейте маринадом, оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов.

Подавайте готовую рыбу с луком!

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