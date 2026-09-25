Слабосоленая красная рыба: простой рецепт с идеальными пропорциями соли и сахара

Слабосоленую красную рыбу можно легко приготовить дома, используя всего два дополнительных ингредиента. Для этого рецепта потребуется 400 г рыбы, столовая ложка соли и чайная ложка сахара с горкой. Подготовка занимает несколько минут, после чего рыбу нужно оставить в холодильнике на 8-12 часов. Готовую рыбу можно подавать в качестве закуски, использовать для бутербродов или добавлять в салаты.

Идея приготовления слабосоленой красной рыбы опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба – 400 г

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

1. Рыбу нужно очистить от костей. Затем хорошо промокнуть её бумажными полотенцами, чтобы поверхность была сухой. Это важно для равномерного засола.

2. В отдельной небольшой миске смешать соль с сахаром. Полученной смесью тщательно натереть рыбу со всех сторон, уделяя внимание всей поверхности куска.

3. Подготовленную рыбу переложить в контейнер кожей вверх.

4. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 8-12 часов. Точное время зависит от толщины куска: более тонкий кусок просолится быстрее, более толстому потребуется больше времени.

5. После засолки в контейнере образуется жидкость. Ее нужно слить, а рыбу протереть бумажным полотенцем.

6. Рыбу можно нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу.

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