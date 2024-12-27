Слабосоленая семга для бутербродов и салатов: рассказываем, как правильно солить
Красная слабосоленая рыба – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основным ингредиентом при приготовлении салатов, а также закусок. Очень важно при засолке – подобрать правильно и в правильных пропорциях специи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой семги, с цедрой и соком цитрусовых.
Совет: алкоголь выполняет сразу несколько функций: усиливает вкус рыбы, сохраняет форму и цвет рыбы, а также самое главное – убивает патогенные микроорганизмы внутри мякоти, дезинфицируя красную рыбу!
Ингредиенты:
- Филе семги 1-1,5 кг
- Крупная соль 4 ст.л
- Сахар 2 ст.л
- Цедра апельсина 1 шт
- Цедра лимона 1 шт
- Сок одного апельсина
- Коньяк, виски, ром, водка 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Смешайте соль, сахар и цедру.
2. Посыпьте рыбу смесью специй с двух сторон, сверху полейте соком апельсина и коньяком. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 24 часа.
3. После промойте под проточной холодной водой, чтобы смыть остатки соли и цедру, рыба за 24 часа вберет в себя достаточно вкуса.
4. Бумажными полотенцами убираем остатки влаги, и храним в холодильнике в герметичной посуде
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