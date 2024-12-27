Красная слабосоленая рыба – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основным ингредиентом при приготовлении салатов, а также закусок. Очень важно при засолке – подобрать правильно и в правильных пропорциях специи.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой семги, с цедрой и соком цитрусовых.

Совет: алкоголь выполняет сразу несколько функций: усиливает вкус рыбы, сохраняет форму и цвет рыбы, а также самое главное – убивает патогенные микроорганизмы внутри мякоти, дезинфицируя красную рыбу!

Ингредиенты:

Филе семги 1-1,5 кг

Крупная соль 4 ст.л

Сахар 2 ст.л

Цедра апельсина 1 шт

Цедра лимона 1 шт

Сок одного апельсина

Коньяк, виски, ром, водка 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Смешайте соль, сахар и цедру.

2. Посыпьте рыбу смесью специй с двух сторон, сверху полейте соком апельсина и коньяком. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 24 часа.

3. После промойте под проточной холодной водой, чтобы смыть остатки соли и цедру, рыба за 24 часа вберет в себя достаточно вкуса.

4. Бумажными полотенцами убираем остатки влаги, и храним в холодильнике в герметичной посуде

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: