Когда очень хочется отведать чего-нибудь вкусненького, но нет желания проводить много времени на кухне, стоит взять в руки готовое слоеное тесто. Из него можно приготовить много разнообразных блюд, каждое из которых будет кардинально отличаться друг от друга.

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Рецептом приготовления слойки с помидорами и сыром поделилась фудблогер с ником kathycoooks. В Instagram она рассказала, какой сыр лучше выбрать для этого блюда.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 500 гр

Соус песто – 2 ст.л.

Сыр с голубой и белой плесенью – 150 гр

Перец

Итальянские травы

Базилик

Желток – 1 шт

Томаты – 2 шт

Способ приготовления

1.Из размороженного слоеного теста формируем прямоугольник.

2.Отступив примерно 1,5 см от края теста, делаем надрезы по всему периметру не дорезая до конца. Таким образом формируем бортики.

3. Середину теста проштыкиваем вилкой по всему периметру.

4. Выкладываем песто и размазываем по всей плоскости, не задевая бортиков.

5. Желтый и розовый помидоры нарезаем тонкими слайсами.

6. Сыр с голубой и белой плесенью нарезаем слайсами.

7. Выкладываем томаты и сыр так, как показано на фото.

8. Добавляем соль, перец и итальянские травы.

9. Бортики теста смазываем желтком.

10. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

11. Украшаем базиликом и подаем на стол.

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