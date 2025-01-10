Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
60
Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

Когда очень хочется отведать чего-нибудь вкусненького, но нет желания проводить много времени на кухне, стоит взять в руки готовое слоеное тесто. Из него можно приготовить много разнообразных блюд, каждое из которых будет кардинально отличаться друг от друга.

Видео дня

Рецептом приготовления слойки с помидорами и сыром поделилась фудблогер с ником kathycoooks. В Instagram она рассказала, какой сыр лучше выбрать для этого блюда.

Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 500 гр
  • Соус песто – 2 ст.л.
  • Сыр с голубой и белой плесенью – 150 гр
  • Перец
  • Итальянские травы
  • Базилик
  • Желток – 1 шт
  • Томаты – 2 шт

Способ приготовления

1.Из размороженного слоеного теста формируем прямоугольник.

2.Отступив примерно 1,5 см от края теста, делаем надрезы по всему периметру не дорезая до конца. Таким образом формируем бортики.

Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

3. Середину теста проштыкиваем вилкой по всему периметру.

4. Выкладываем песто и размазываем по всей плоскости, не задевая бортиков.

Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

5. Желтый и розовый помидоры нарезаем тонкими слайсами.

6. Сыр с голубой и белой плесенью нарезаем слайсами.

7. Выкладываем томаты и сыр так, как показано на фото.

Слойка с помидорами и сыром: когда не хочется долго готовить

8. Добавляем соль, перец и итальянские травы.

9. Бортики теста смазываем желтком.

10. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

11. Украшаем базиликом и подаем на стол.

На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты