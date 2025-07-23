Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
57
Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

Хрустящие сырные шарики – это отличный снек для просмотра фильма всей семьей. А самое главное – приготовить такую вкуснятину вы очень легко сможете в домашних условиях из доступных ингредиентов. Подавать можно с любимым соусом.

Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера Инны Янченко (inna.v.yanchenko) в Instagram.

Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

Ингредиенты:

  • сыр моцарелла или сулугуни – 350 г
  • яичные белки – 2 шт.
  • мука – 60 г
  • соль – щепотка
  • растительное масло – для фритюра

Способ приготовления:

Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

1. Взбить белки с солью до густой пены.

2. Добавить муку и перемешать.

Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

3. Добавить натертый сыр и снова перемешать до однородной массы.

4. Сформировать шарики.

Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

5. Обкатать шарики в панировочных сухарях.

6. Разогреть масло в кастрюле.

Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях

7. Осторожно обжарить сырные шарики до золотистой корочки.

8. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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