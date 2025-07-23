Хрустящие сырные шарики – это отличный снек для просмотра фильма всей семьей. А самое главное – приготовить такую вкуснятину вы очень легко сможете в домашних условиях из доступных ингредиентов. Подавать можно с любимым соусом.

Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера Инны Янченко (inna.v.yanchenko) в Instagram.

Ингредиенты:

сыр моцарелла или сулугуни – 350 г

яичные белки – 2 шт.

мука – 60 г

соль – щепотка

растительное масло – для фритюра

Способ приготовления:

1. Взбить белки с солью до густой пены.

2. Добавить муку и перемешать.

3. Добавить натертый сыр и снова перемешать до однородной массы.

4. Сформировать шарики.

5. Обкатать шарики в панировочных сухарях.

6. Разогреть масло в кастрюле.

7. Осторожно обжарить сырные шарики до золотистой корочки.

8. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: