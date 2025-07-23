Снек к фильму или сытный перекус: как приготовить хрустящие сырные шарики в домашних условиях
Хрустящие сырные шарики – это отличный снек для просмотра фильма всей семьей. А самое главное – приготовить такую вкуснятину вы очень легко сможете в домашних условиях из доступных ингредиентов. Подавать можно с любимым соусом.
Идея приготовления хрустящих сырных шариков опубликована на странице фудблогера Инны Янченко (inna.v.yanchenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла или сулугуни – 350 г
- яичные белки – 2 шт.
- мука – 60 г
- соль – щепотка
- растительное масло – для фритюра
Способ приготовления:
1. Взбить белки с солью до густой пены.
2. Добавить муку и перемешать.
3. Добавить натертый сыр и снова перемешать до однородной массы.
4. Сформировать шарики.
5. Обкатать шарики в панировочных сухарях.
6. Разогреть масло в кастрюле.
7. Осторожно обжарить сырные шарики до золотистой корочки.
8. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: