Сочная домашняя ветчина из индейки: как приготовить вкусное мясо на бутерброды
Сочную домашнюю ветчину можно очень вкусно приготовить из индейки. Именно такое мясо после запекания не будет слишком жирным. При этом, оно не пересушивается и получается очень мягким внутри. Идеально на бутерброды.
Идея приготовления вкусной домашней ветчины из индейки опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- филе индейки – 1 кг.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- паприка молотая – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л. (на ваш вкус)
- перец – по желанию
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Все специи смешать с оливковым маслом и смазать ими индюшиное филе со всех сторон.
2. Переложить филе в миску, накрыть пленкой и мариновать в холодильнике 2 часа.
3. Тогда завернуть филе в пергамент и переложить на противень.
4. Отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на час.
5. Далее открыть филе и запекать еще 40 минут, до легкого румянца.
6. Время запекания зависит от величины кусочка мяса. Чем больше кусок – тем дольше нужно печь в пергаменте.
