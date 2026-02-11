Сочную домашнюю ветчину можно очень вкусно приготовить из индейки. Именно такое мясо после запекания не будет слишком жирным. При этом, оно не пересушивается и получается очень мягким внутри. Идеально на бутерброды.

Идея приготовления вкусной домашней ветчины из индейки опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

филе индейки – 1 кг.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

паприка молотая – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л. (на ваш вкус)

перец – по желанию

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Все специи смешать с оливковым маслом и смазать ими индюшиное филе со всех сторон.

2. Переложить филе в миску, накрыть пленкой и мариновать в холодильнике 2 часа.

3. Тогда завернуть филе в пергамент и переложить на противень.

4. Отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на час.

5. Далее открыть филе и запекать еще 40 минут, до легкого румянца.

6. Время запекания зависит от величины кусочка мяса. Чем больше кусок – тем дольше нужно печь в пергаменте.

