Печень можно приготовить по-новому, если добавить в нее сочные сливы и хорошо поджаренный лук. Фрукты придают блюду приятный кисло-сладкий вкус, который хорошо сочетается с нежной печенью. Подготовка занимает немного времени, а основная часть приготовления происходит в мультипечи. Такой вариант подойдет для простого домашнего ужина.

Идея приготовления сочной печени опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

печень – 500 г

лук – 3 крупных шт.

сливы – 4 крупных шт.

мука – для панировки

сливочное масло – по желанию

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте лук. Очистите его и нарежьте полукольцами или тонкими полосками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета. Готовый лук переложите в форму, подходящую для мультипечи.

2. Печень промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками. При желании удалите пленки и лишние прожилки. Кусочки обваляйте в муке.

3. На сковороде разогрейте немного масла и быстро обжарьте печень с обеих сторон. Не нужно доводить её до полной готовности. Достаточно, чтобы сверху образовалась лёгкая румяная корочка.

4. Обжаренную печень выложите в форму поверх лука. Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками. Разложите их поверх печени. По желанию добавьте несколько небольших кусочков сливочного масла.

5. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Поставьте форму в мультипечь и готовьте примерно 15 минут при температуре 180 градусов.

6. Готовую печень подавайте горячей вместе с луком и запечёнными сливами. Фрукты во время приготовления становятся мягкими и отдают свой сок, благодаря чему блюдо приобретает ярко выраженный кисло-сладкий вкус.

7. Сочетание печени со сливами может стать интересной альтернативой привычным способам приготовления этого продукта. Для рецепта не требуются сложные ингредиенты, а все блюдо можно приготовить и довести до готовности примерно за полчаса.

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