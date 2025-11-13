Сочная курица с яблоками и ананасами: делимся секретами приготовления идеального мяса
Ароматная запеченная курица с фруктами – это простой, но эффектный вариант блюда, который не требует сложных ингредиентов и всегда имеет праздничный вид. Сочетание куриного мяса с ананасами и яблоками делает блюдо невероятно сочным, а фруктовые нотки придают ему легкости и приятного сладкого послевкусия. Такой рецепт станет отличной альтернативой привычному запеканию и точно удивит даже опытных кулинаров.
Идея приготовления сочной курицы с яблоками и ананасами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра без костей – 1 кг.
- консервированный ананас – 1 банка
- яблоки – 2 шт.
- паприка – 1 ч.л.
- специи для курицы – 1 ч.л.
- сушеный базилик – 1 ч.л.
- масло – 1-2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 100 г
- майонез – 2 ст.л.
- сметана или греческий йогурт – 2 ст.л.
- зернистая горчица – 1 ст.л.
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриные бедра нужно натереть специями, солью, перцем и паприкой, добавить масло и тщательно перемешать.
2. Оставить мариноваться минимум на 30 минут – так мясо станет нежным и насыщенным вкусом.
3. В небольшой миске смешать майонез, сметану (или йогурт) и горчицу.
4. Этот соус придает курице особую мягкость и ароматную корочку после запекания.
5. На дно формы для запекания выложить тонко нарезанные яблоки, а сверху – замаринованную курицу.
6. Смазать ее соусом, разложить кусочки ананасов и посыпать натертым сыром.
7. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 185°C.
8. Готовить до полной готовности мяса. Затем снять фольгу, повысить температуру до 200°C и запекать еще 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
