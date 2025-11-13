Ароматная запеченная курица с фруктами – это простой, но эффектный вариант блюда, который не требует сложных ингредиентов и всегда имеет праздничный вид. Сочетание куриного мяса с ананасами и яблоками делает блюдо невероятно сочным, а фруктовые нотки придают ему легкости и приятного сладкого послевкусия. Такой рецепт станет отличной альтернативой привычному запеканию и точно удивит даже опытных кулинаров.

Идея приготовления сочной курицы с яблоками и ананасами опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра без костей – 1 кг.

консервированный ананас – 1 банка

яблоки – 2 шт.

паприка – 1 ч.л.

специи для курицы – 1 ч.л.

сушеный базилик – 1 ч.л.

масло – 1-2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

твердый сыр – 100 г

майонез – 2 ст.л.

сметана или греческий йогурт – 2 ст.л.

зернистая горчица – 1 ст.л.

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриные бедра нужно натереть специями, солью, перцем и паприкой, добавить масло и тщательно перемешать.

2. Оставить мариноваться минимум на 30 минут – так мясо станет нежным и насыщенным вкусом.

3. В небольшой миске смешать майонез, сметану (или йогурт) и горчицу.

4. Этот соус придает курице особую мягкость и ароматную корочку после запекания.

5. На дно формы для запекания выложить тонко нарезанные яблоки, а сверху – замаринованную курицу.

6. Смазать ее соусом, разложить кусочки ананасов и посыпать натертым сыром.

7. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку, разогретую до 185°C.

8. Готовить до полной готовности мяса. Затем снять фольгу, повысить температуру до 200°C и запекать еще 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

