Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
48
Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

Самса – одно из самых вкусных и легких блюд из фарша и теста. Для того, чтобы приготовить блюдо еще быстрее, кулинары советуют использовать также тесто фило.

Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой самсы с мясным фаршем. 

Ингредиенты:

  • фарш 600 г ( у меня свиной + куриный)
  • лук 1 крупный
  • петрушка
  • соль, перец по вкусу
  • холодная вода 50 мл
  • тесто фило
  • сливочное масло
  • яйцо для смазывания
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем измельченный лук, соль, перец, петрушку, холодную воду и перемешиваем.

Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

2. Тесто фило раскладываем так чтобы получился ровный квадрат, смазываем растопленным сливочным маслом, посередине прокручиваем и выкладываем начинку.

Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

3. Заворачиваем в конвертик, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 190С 30-35 минут до золотистой корочки!

Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты