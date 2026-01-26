Самса – одно из самых вкусных и легких блюд из фарша и теста. Для того, чтобы приготовить блюдо еще быстрее, кулинары советуют использовать также тесто фило.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой самсы с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш 600 г ( у меня свиной + куриный)

лук 1 крупный

петрушка

соль, перец по вкусу

холодная вода 50 мл

тесто фило

сливочное масло

яйцо для смазывания

кунжут

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем измельченный лук, соль, перец, петрушку, холодную воду и перемешиваем.

2. Тесто фило раскладываем так чтобы получился ровный квадрат, смазываем растопленным сливочным маслом, посередине прокручиваем и выкладываем начинку.

3. Заворачиваем в конвертик, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 190С 30-35 минут до золотистой корочки!

