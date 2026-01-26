Все рецепты
Сочная ленивая самса из фило и мясного фарша: рецепт блюда для сытного перекуса
Самса – одно из самых вкусных и легких блюд из фарша и теста. Для того, чтобы приготовить блюдо еще быстрее, кулинары советуют использовать также тесто фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ленивой самсы с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш 600 г ( у меня свиной + куриный)
- лук 1 крупный
- петрушка
- соль, перец по вкусу
- холодная вода 50 мл
- тесто фило
- сливочное масло
- яйцо для смазывания
- кунжут
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем измельченный лук, соль, перец, петрушку, холодную воду и перемешиваем.
2. Тесто фило раскладываем так чтобы получился ровный квадрат, смазываем растопленным сливочным маслом, посередине прокручиваем и выкладываем начинку.
3. Заворачиваем в конвертик, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом. Выпекаем при 190С 30-35 минут до золотистой корочки!
