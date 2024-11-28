Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру
Рваная говядина – это блюдо, которое поражает своей сочностью и насыщенным вкусом. Она идеально подойдет для семейного обеда. Секрет успеха – правильный выбор ингредиентов и техника приготовления, позволяющая сохранить нежность мяса и создать изысканную подливку.
Идея приготовления сочной рваной говядины на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Следующие советы помогут вам создать настоящий кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
- говядина – 1-1,2 кг.
- морковь – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- лук-порей (не обязательно) – 1 шт.
- листья сельдерея – 1 шт.
- соль/перец
- масло для жарки мяса
- масло сливочное – 50 г
- красное сухое вино – 150 мл.
- бульон или вода – 300 мл.
- темный шоколад без сахара – 20 г
Способ приготовления:
1. Мясо порезать, посолить, поперчить.
2. Обжарить по бокам на большом огне, чтобы появилась корочка (но не готовить полностью).
3. Вынуть мясо и потушить лук и морковь.
4. Добавить лук порей и сельдерей если есть. Тушить еще несколько минут.
5. Добавить масло, вернуть мясо, добавить вино и поставить на средний огонь без крышки на 10 минут, чтобы вино испарилось.
6. Добавить бульон или воду, герметично закрыть и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 2-3 часа, зависит какая у вас часть мяса.
7. Крды будет готово, добавить шоколад в горячую подливку, перемешать и можно поставить на огонь или в духовку минут на 10.
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