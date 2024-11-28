Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

Рваная говядина – это блюдо, которое поражает своей сочностью и насыщенным вкусом. Она идеально подойдет для семейного обеда. Секрет успеха – правильный выбор ингредиентов и техника приготовления, позволяющая сохранить нежность мяса и создать изысканную подливку.

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Идея приготовления сочной рваной говядины на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Следующие советы помогут вам создать настоящий кулинарный шедевр.

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

Ингредиенты:

  • говядина – 1-1,2 кг.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лук-порей (не обязательно) – 1 шт.
  • листья сельдерея – 1 шт.
  • соль/перец
  • масло для жарки мяса
  • масло сливочное – 50 г
  • красное сухое вино – 150 мл.
  • бульон или вода – 300 мл.
  • темный шоколад без сахара – 20 г

Способ приготовления:

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

1. Мясо порезать, посолить, поперчить.

2. Обжарить по бокам на большом огне, чтобы появилась корочка (но не готовить полностью).

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

3. Вынуть мясо и потушить лук и морковь.

4. Добавить лук порей и сельдерей если есть. Тушить еще несколько минут.

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

5. Добавить масло, вернуть мясо, добавить вино и поставить на средний огонь без крышки на 10 минут, чтобы вино испарилось.

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

6. Добавить бульон или воду, герметично закрыть и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 2-3 часа, зависит какая у вас часть мяса.

7. Крды будет готово, добавить шоколад в горячую подливку, перемешать и можно поставить на огонь или в духовку минут на 10.

Сочная рваная говядина на обед: мясо, которое подойдет к любому гарниру

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