Рваная говядина – это блюдо, которое поражает своей сочностью и насыщенным вкусом. Она идеально подойдет для семейного обеда. Секрет успеха – правильный выбор ингредиентов и техника приготовления, позволяющая сохранить нежность мяса и создать изысканную подливку.

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Идея приготовления сочной рваной говядины на обед опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. Следующие советы помогут вам создать настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

говядина – 1-1,2 кг.

морковь – 2 шт.

лук – 1 шт.

лук-порей (не обязательно) – 1 шт.

листья сельдерея – 1 шт.

соль/перец

масло для жарки мяса

масло сливочное – 50 г

красное сухое вино – 150 мл.

бульон или вода – 300 мл.

темный шоколад без сахара – 20 г

Способ приготовления:

1. Мясо порезать, посолить, поперчить.

2. Обжарить по бокам на большом огне, чтобы появилась корочка (но не готовить полностью).

3. Вынуть мясо и потушить лук и морковь.

4. Добавить лук порей и сельдерей если есть. Тушить еще несколько минут.

5. Добавить масло, вернуть мясо, добавить вино и поставить на средний огонь без крышки на 10 минут, чтобы вино испарилось.

6. Добавить бульон или воду, герметично закрыть и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 2-3 часа, зависит какая у вас часть мяса.

7. Крды будет готово, добавить шоколад в горячую подливку, перемешать и можно поставить на огонь или в духовку минут на 10.

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