Сочная запеченная курица в апельсиновом маринаде: рецепт блюда для новогоднего стола
Запеченное куриное мясо – лучшее блюдо для вкусного и сытного обеда, а также праздничного стола. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его мариновать перед приготовлением.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной курицы с апельсиновым соком.
Ингредиенты:
- куриные бедра 8 шт
- апельсины 2 шт
- чеснок 3 зубчика
- мед 2 ст. л.
- соевый соус 50 мл
- оливковое масло 30 мл
- куркума 1/2 ч. л.
- специи к курице по вкусу
- соль 1 ч. л.
- тимьян или розмарин несколько веточек
Способ приготовления:
1. Апельсины нарезать кружочками.
2. Для маринада: смешать соевый соус, оливковое масло, мед, измельченный чеснок, куркуму, специи и соль.
3. Куриные бедра хорошо залить маринадом и оставить мариноваться 1 час при комнатной температуре. Выложить курицу в форму для запекания, добавить кружочки апельсина. Полить остатками соуса и запекать в разогретой до 180°C духовке 40 минут (режим верх-низ).
4. Достать курицу, еще раз смазать соусом и запекать 10 минут до румяной корочки (режим конвекции).
