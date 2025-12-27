Сочная запеченная курица в апельсиновом маринаде: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
483
Запеченное куриное мясо – лучшее блюдо для вкусного и сытного обеда, а также праздничного стола. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его мариновать перед приготовлением.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной курицы с апельсиновым соком.

Ингредиенты:

  • куриные бедра 8 шт
  • апельсины 2 шт
  • чеснок 3 зубчика
  • мед 2 ст. л.
  • соевый соус 50 мл
  • оливковое масло 30 мл
  • куркума 1/2 ч. л.
  • специи к курице по вкусу
  • соль 1 ч. л.
  • тимьян или розмарин несколько веточек

Способ приготовления:

1. Апельсины нарезать кружочками.

2. Для маринада: смешать соевый соус, оливковое масло, мед, измельченный чеснок, куркуму, специи и соль.

3. Куриные бедра хорошо залить маринадом и оставить мариноваться 1 час при комнатной температуре. Выложить курицу в форму для запекания, добавить кружочки апельсина. Полить остатками соуса и запекать в разогретой до 180°C духовке 40 минут (режим верх-низ).

4. Достать курицу, еще раз смазать соусом и запекать 10 минут до румяной корочки (режим конвекции).

