Рыба – очень питательный продукт, который можно вкусно приготовить на обед. Добавьте много разнообразных овощей, а саму ризу смажьте нежным соусом, который придаст сочности. Такое блюдо не будет жирным и, при этом, оно достаточно сытное.

Идея приготовления запеченной рыбы с овощами на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты для основы:

картофель – 700-800 г

морковь – 1-2 шт.

брокколи – 200-250 г

оливковое масло – 2-3 ст.л.

соевый соус – 1,5-2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

черный перец – по вкусу

копченая паприка или сладкая паприка – 0,5 ч.л. (очень советую)

Для рыбы:

филе рыбы (лосось/форель/хек/треска) – 500-700 г

соль, перец

Соус для рыбы:

майонез – 2 ст.л.

горчица (лучше дижонская, но любая подойдет) – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик (по желанию)

сумак или лимонный перец – щепотка (не обязательно, но вкусно)

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь почистить и нарезать.

2. Выложить на противень.

3. В отдельной миске смешать оливковое масло, мед, соевый соус, паприку, черный перец

4. Хорошо перемешать и щедро полить картофель с морковью, перемешать руками.

5. Запекать 20-25 минут при температуре 190-200 градусов, чтобы овощи стали полуготовыми и слегка подрумянились.

6. Брокколи разобрать на соцветия.

7. Через 20-25 минут добавить ее к картофелю, слегка перемешать (можно просто немного прижать сверху).

8. Рыбу посолить, поперчить.

9. Смешать майонез, горчицу, лимонный сок, чеснок и специи.

10. Смазать рыбу сверху соусом (не толстым слоем).

11. Выложить кусочки рыбы сверху на овощи.

12. Вернуть в духовку еще на 12-15 минут при температуре 180-190 градусов до готовности рыбы.

