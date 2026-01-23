Сочная запеченная рыба с овощами: вариант сытного и нежирного блюда для обеда
Рыба – очень питательный продукт, который можно вкусно приготовить на обед. Добавьте много разнообразных овощей, а саму ризу смажьте нежным соусом, который придаст сочности. Такое блюдо не будет жирным и, при этом, оно достаточно сытное.
Идея приготовления запеченной рыбы с овощами на обед опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- картофель – 700-800 г
- морковь – 1-2 шт.
- брокколи – 200-250 г
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- соевый соус – 1,5-2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- черный перец – по вкусу
- копченая паприка или сладкая паприка – 0,5 ч.л. (очень советую)
Для рыбы:
- филе рыбы (лосось/форель/хек/треска) – 500-700 г
- соль, перец
Соус для рыбы:
- майонез – 2 ст.л.
- горчица (лучше дижонская, но любая подойдет) – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик (по желанию)
- сумак или лимонный перец – щепотка (не обязательно, но вкусно)
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь почистить и нарезать.
2. Выложить на противень.
3. В отдельной миске смешать оливковое масло, мед, соевый соус, паприку, черный перец
4. Хорошо перемешать и щедро полить картофель с морковью, перемешать руками.
5. Запекать 20-25 минут при температуре 190-200 градусов, чтобы овощи стали полуготовыми и слегка подрумянились.
6. Брокколи разобрать на соцветия.
7. Через 20-25 минут добавить ее к картофелю, слегка перемешать (можно просто немного прижать сверху).
8. Рыбу посолить, поперчить.
9. Смешать майонез, горчицу, лимонный сок, чеснок и специи.
10. Смазать рыбу сверху соусом (не толстым слоем).
11. Выложить кусочки рыбы сверху на овощи.
12. Вернуть в духовку еще на 12-15 минут при температуре 180-190 градусов до готовности рыбы.
