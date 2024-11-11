Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
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Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

Любая мама или бабушка знают, как готовить сочиники с творогом. Тесто для такой выпечки достаточно плотное и очень хорошо вымешивается. Идеально сочетается со сладкой и сочной начинкой.

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Идея приготовления сочных сочников с сыром, как в детстве, опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Выпечка отлично подходит для семейного чаепития.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • масло – 110 г
  • сметана – 50 г
  • яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр – 200 г
  • сахар – 55 г
  • ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

1. Для теста соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

2. Холодное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в муку.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

3. Перетереть ингредиенты в рассыпчатую крошку.

4. Добавить сметану, перемешать.

5. Добавить яйцо и замесить мягкое, нелипкое тесто.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

6. Яйцо добавлять постепенно, все может не понадобиться.

7. Поставить тесто в холодильник и подготовить начинку.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

8. Сыр перетереть через сито.

9. Соединить с сахаром, ванильным сахаром и перемешать.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

10. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.

11. Тесто разделить на 9 одинаковых частей, каждую раскатать, выложить творог, сформовать сочники, выложить их на противень.

Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта

12. Смазать сочники яйцом и выпекать при температуре 180 градусов 22-25 минут до румяности.

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