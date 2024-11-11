Сочники с сыром, как в детстве: самый простой бабушкин рецепт культового десерта
Любая мама или бабушка знают, как готовить сочиники с творогом. Тесто для такой выпечки достаточно плотное и очень хорошо вымешивается. Идеально сочетается со сладкой и сочной начинкой.
Идея приготовления сочных сочников с сыром, как в детстве, опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Выпечка отлично подходит для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- масло – 110 г
- сметана – 50 г
- яйцо – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- сыр – 200 г
- сахар – 55 г
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления:
1. Для теста соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Перемешать.
2. Холодное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в муку.
3. Перетереть ингредиенты в рассыпчатую крошку.
4. Добавить сметану, перемешать.
5. Добавить яйцо и замесить мягкое, нелипкое тесто.
6. Яйцо добавлять постепенно, все может не понадобиться.
7. Поставить тесто в холодильник и подготовить начинку.
8. Сыр перетереть через сито.
9. Соединить с сахаром, ванильным сахаром и перемешать.
10. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.
11. Тесто разделить на 9 одинаковых частей, каждую раскатать, выложить творог, сформовать сочники, выложить их на противень.
12. Смазать сочники яйцом и выпекать при температуре 180 градусов 22-25 минут до румяности.
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