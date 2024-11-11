Любая мама или бабушка знают, как готовить сочиники с творогом. Тесто для такой выпечки достаточно плотное и очень хорошо вымешивается. Идеально сочетается со сладкой и сочной начинкой.

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Идея приготовления сочных сочников с сыром, как в детстве, опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia mikulich) в Instagram. Выпечка отлично подходит для семейного чаепития.

Ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

масло – 110 г

сметана – 50 г

яйцо – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

сыр – 200 г

сахар – 55 г

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Для теста соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

2. Холодное масло нарезать небольшими кусочками и добавить в муку.

3. Перетереть ингредиенты в рассыпчатую крошку.

4. Добавить сметану, перемешать.

5. Добавить яйцо и замесить мягкое, нелипкое тесто.

6. Яйцо добавлять постепенно, все может не понадобиться.

7. Поставить тесто в холодильник и подготовить начинку.

8. Сыр перетереть через сито.

9. Соединить с сахаром, ванильным сахаром и перемешать.

10. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.

11. Тесто разделить на 9 одинаковых частей, каждую раскатать, выложить творог, сформовать сочники, выложить их на противень.

12. Смазать сочники яйцом и выпекать при температуре 180 градусов 22-25 минут до румяности.

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