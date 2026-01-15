Сочное и вкусное филе с моцареллой и томатами: рецепт от Алика Мкртчяна

Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных, сочных и полезных котлет, отбивных, салатов. Еще филе можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, специями.

Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе, с сыром и томатами.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 2 шт.
  • Моцарелла 100 г
  • Томаты черри 6-8 шт.
  • Смесь перцев по вкусу
  • Кориандр 1/2 ч.л.
  • Мускатный орех щепотка
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовка филе: сделайте надрезы в курином филе в форме "кармашка". Посолите, добавьте смесь перцев, кориандр и мускатный орех.

2. Нарежьте моцареллу слайсами, томаты черри разрежьте пополам. Наполните каждое филе моцареллой и томатами.

3. Запекайте филе при 200°C, около 20 минут. 

Подавайте блюдо с легким салатом или запеченными овощами!

