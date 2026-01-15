Все рецепты
Сочное и вкусное филе с моцареллой и томатами: рецепт от Алика Мкртчяна
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных, сочных и полезных котлет, отбивных, салатов. Еще филе можно очень вкусно запечь с овощами, сыром, специями.
Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе, с сыром и томатами.
Ингредиенты:
- Куриное филе 2 шт.
- Моцарелла 100 г
- Томаты черри 6-8 шт.
- Смесь перцев по вкусу
- Кориандр 1/2 ч.л.
- Мускатный орех щепотка
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовка филе: сделайте надрезы в курином филе в форме "кармашка". Посолите, добавьте смесь перцев, кориандр и мускатный орех.
2. Нарежьте моцареллу слайсами, томаты черри разрежьте пополам. Наполните каждое филе моцареллой и томатами.
3. Запекайте филе при 200°C, около 20 минут.
Подавайте блюдо с легким салатом или запеченными овощами!
