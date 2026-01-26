Мясо по-французски – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое можно готовить из любого практически мяса, но вкуснее всего будет из свиного битка и курицы. Для яркого вкуса добавлять можно сыр, грибы, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного мяса по-французски с луком, грибами и сыром.

Ингредиенты:

свиной биток 700 г

шампиньоны 700 г

лук 1 шт

сыр 500г

яйцо 1 шт

сметана 150 г

соль, перец по вкусу

масло

Способ приготовления:

1. Свинину нарезаем порционными кусочками толщиной 1 см. и отбиваем с обеих сторон.

2. Лук нарезаем полукольцами, грибы нарезаем пластинками. Сначала жарим лук до золотистости, добавляем грибы, солим, перчим и жарим до испарения всей жидкости.

3. Сыр натираем, добавляем яйцо, сметану и перемешиваем.

4. На противень смазанный маслом выкладываем мясо, солим перчим, на мясо выкладываем жареные грибы с луком, и третьим слоем выкладываем сырную начинку. Ставим в разогретую духовку до 180 С на 35-40 минут.

