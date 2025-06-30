Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту
Сочное куриное филе можно приготовить просто на сковородке. Такое диетическое мясо не будет сухим, если протушить его в пряном кисло-сладком соусе. Загустить его можно с помощью крахмала – будет, как подливка.
Идея приготовления сочного куриного филе в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram. Для подачи добавьте зелень и кунжут.
Ингредиенты:
- куриные филе – 2 шт. (средние)
- специи – по вкусу (паприка, сушеный чеснок, черный перец)
- крахмал – 3 ст.л.
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- масло – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 3 ст.л.
- кетчуп – 3 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- крахмал – 0,5 ст.л. + 100 мл воды (смешать)
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.
2. Добавить специи, крахмал и хорошо перемешать.
3. Обжарить курицу на растительном масле до золотистого цвета, затем снять со сковородки.
4. В той же сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла.
5. Добавить измельченный чеснок, соевый соус, кетчуп, мед и уксус.
6. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая.
7. Добавить курицу обратно в сковороду, залить крахмал, разведенный в воде.
8. Тушить 7-10 минут, время от времени помешивая.
9. Подавать, посыпав кунжутом и нарезанным зеленым луком.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: