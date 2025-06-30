Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

Сочное куриное филе можно приготовить просто на сковородке. Такое диетическое мясо не будет сухим, если протушить его в пряном кисло-сладком соусе. Загустить его можно с помощью крахмала – будет, как подливка.

Идея приготовления сочного куриного филе в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram. Для подачи добавьте зелень и кунжут.

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • куриные филе – 2 шт. (средние)
  • специи – по вкусу (паприка, сушеный чеснок, черный перец)
  • крахмал – 3 ст.л.
  • масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • масло – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • кетчуп – 3 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • крахмал – 0,5 ст.л. + 100 мл воды (смешать)

Способ приготовления:

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.

2. Добавить специи, крахмал и хорошо перемешать.

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

3. Обжарить курицу на растительном масле до золотистого цвета, затем снять со сковородки.

4. В той же сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла.

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

5. Добавить измельченный чеснок, соевый соус, кетчуп, мед и уксус.

6. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая.

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

7. Добавить курицу обратно в сковороду, залить крахмал, разведенный в воде.

8. Тушить 7-10 минут, время от времени помешивая.

Сочное куриное филе в кисло-сладком соусе: просто тает во рту

9. Подавать, посыпав кунжутом и нарезанным зеленым луком.

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