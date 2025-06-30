Сочное куриное филе можно приготовить просто на сковородке. Такое диетическое мясо не будет сухим, если протушить его в пряном кисло-сладком соусе. Загустить его можно с помощью крахмала – будет, как подливка.

Идея приготовления сочного куриного филе в кисло-сладком соусе опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram. Для подачи добавьте зелень и кунжут.

Ингредиенты:

куриные филе – 2 шт. (средние)

специи – по вкусу (паприка, сушеный чеснок, черный перец)

крахмал – 3 ст.л.

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

масло – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 3 ст.л.

кетчуп – 3 ст.л.

мед – 2 ст.л.

яблочный уксус – 1 ст.л.

крахмал – 0,5 ст.л. + 100 мл воды (смешать)

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки.

2. Добавить специи, крахмал и хорошо перемешать.

3. Обжарить курицу на растительном масле до золотистого цвета, затем снять со сковородки.

4. В той же сковороде разогреть 1 ст.л. растительного масла.

5. Добавить измельченный чеснок, соевый соус, кетчуп, мед и уксус.

6. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая.

7. Добавить курицу обратно в сковороду, залить крахмал, разведенный в воде.

8. Тушить 7-10 минут, время от времени помешивая.

9. Подавать, посыпав кунжутом и нарезанным зеленым луком.

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