Сочное куриное филе в сырном кляре и со вкусным соусом из зелени и масла: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт филе

Куриное филе – универсальный продукт для приготовления вкусных котлет, закусок, а также отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке со специями, сыром, зеленью.

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Вкусное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе в сырном кляре, и во вкусном соусе из зелени и масла.

Рецепт мяса

Ингредиенты:

  • Филе куриного бедра – 3 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль, перец
  • Чеснок – 10 г
  • Сыр твердый натертый (или пармезан) – 50 г
  • Мука – 100 г
  • Петрушка – 20 г

Соус:

  • Куриный бульон (или вода) – 180 мл
  • Масло – 40 г
  • Чеснок – 10 г
  • Сок лайма (или лимона) – 1 ст.л.
  • Петрушка – 10 г

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите и поперчите.

Мясо для блюда

2. Смешайте яйца с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром.

Соус из зелени и масла

3. Мясо обваляйте в муке, потом в кляре и жарьте до золотистого цвета. Убрать мясо из сковороды.

Приготовление филе

4. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Выложите сюда мясо и готовьте еще 10 минут.

Готовое блюдо

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