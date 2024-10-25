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Сочное куриное филе в сырном кляре и со вкусным соусом из зелени и масла: простой рецепт
Куриное филе – универсальный продукт для приготовления вкусных котлет, закусок, а также отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке со специями, сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе в сырном кляре, и во вкусном соусе из зелени и масла.
Ингредиенты:
- Филе куриного бедра – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Соль, перец
- Чеснок – 10 г
- Сыр твердый натертый (или пармезан) – 50 г
- Мука – 100 г
- Петрушка – 20 г
Соус:
- Куриный бульон (или вода) – 180 мл
- Масло – 40 г
- Чеснок – 10 г
- Сок лайма (или лимона) – 1 ст.л.
- Петрушка – 10 г
Способ приготовления:
1. Мясо отбейте, посолите и поперчите.
2. Смешайте яйца с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром.
3. Мясо обваляйте в муке, потом в кляре и жарьте до золотистого цвета. Убрать мясо из сковороды.
4. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Выложите сюда мясо и готовьте еще 10 минут.
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