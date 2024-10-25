Куриное филе – универсальный продукт для приготовления вкусных котлет, закусок, а также отбивных. Еще его можно вкусно запечь в духовке со специями, сыром, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе в сырном кляре, и во вкусном соусе из зелени и масла.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Соль, перец

Чеснок – 10 г

Сыр твердый натертый (или пармезан) – 50 г

Мука – 100 г

Петрушка – 20 г

Соус:

Куриный бульон (или вода) – 180 мл

Масло – 40 г

Чеснок – 10 г

Сок лайма (или лимона) – 1 ст.л.

Петрушка – 10 г

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, посолите и поперчите.

2. Смешайте яйца с чесноком, солью, перцем, петрушкой и натертым сыром.

3. Мясо обваляйте в муке, потом в кляре и жарьте до золотистого цвета. Убрать мясо из сковороды.

4. Влейте бульон, добавьте чеснок, сок лайма, нарезанную петрушку и масло. Выложите сюда мясо и готовьте еще 10 минут.

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