Мясо по-французски – очень сытное и вкусное блюдо, которое готовится очень просто, достаточно всего лишь – выбрать качественное мясо. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют добавить в блюдо сыр, майонез, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с луком, сыром и майонезом.

Ингредиенты:

мясо (биток свинины) 1 кг.

лук 2 шт.

майонез

сыр твердый 400г

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо отбейте, присыпьте специями и солью.

2. Выложите мясо на противень, сверху лук, сверху майонез и сыр.

3. Запекайте в разогретой духовке при 180 С 25-30 минут.

