Сочное мясо по-французски с сыром: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Рецепт сочного мяса по-французски
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Мясо по-французски – простое блюдо, которое легко приготовить для домашнего ужина или праздничного стола. Тонкие кусочки мяса запекаются вместе с луком, сметаной и сыром, поэтому получаются нежными и ароматными. Всё готовится в одной форме, а сверху образуется аппетитная румяная корочка.

Идея приготовления сочного мяса по-французски опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Рецепт мяса по-французски

Ингредиенты:

  • нежирная свинина или говядина – 600 г
  • лук – 3 шт.
  • сметана 15% – 100 г
  • твёрдый сыр – 300 г
  • растительное масло – 1 ч.л. для смазывания формы
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • специи для мяса – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем ингредиенты слоями

1. Мясо промойте, просушите и нарежьте поперек волокон кусочками толщиной примерно 1 см. Каждый кусок слегка отбейте с обеих сторон. Посолите, поперчите и приправьте специями для мяса и сушеным чесноком.

2. Форму для запекания или противень смажьте небольшим количеством растительного масла. Выложите кусочки мяса в один слой, чтобы они равномерно запекались.

3. Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Распределите его поверх мяса.

4. Смажьте лук и мясо тонким слоем сметаны. Твердый сыр натрите на крупной терке и равномерно посыпьте им заготовку.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму и запекайте мясо примерно 50–60 минут. Время может немного отличаться в зависимости от толщины кусочков и особенностей духовки.

Добавляем сыр

6. Когда сыр расплавится и покроется золотистой корочкой, достаньте блюдо из духовки. Перед подачей дайте мясу постоять несколько минут, после чего разложите по порциям.

7. Мясо по-французски хорошо сочетается со свежими овощами, салатами, картофелем и другими простыми гарнирами. Это удачный рецепт для тех случаев, когда нужно приготовить сытное и эффектное блюдо без сложных кулинарных приёмов.

Готовое блюдо

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