Сочное тушеное мясо к картофелю на ужин: как приготовить
К картофелю на ужин можно просто протушить мясо. Для этого стоит использовать сочную свинину, добавив к ней лук и сметану. Блюдо получится очень сытным и вкусным.
Идея приготовления сочной тушеной свинины на ужин опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина – 800 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец по вкусу
- 1 ст.л. муки
- сухой чеснок – 2 ч.л.
- приправа к мясу
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- масло для жарки
- вода – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Мясо помыть.
2. Промокнуть бумажными полотенцами.
3. Нарезать на полоски, посолить, поперчить.
4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.
5. На разогретую сковороду влить растительное масло и отправить мясо.
5. Жарить до испарения жидкости.
6. Затем к мясу добавить нарезанный полукольцами лук и нарезанную соломкой морковь.
7. Перемешать и жарить 5 минут.
8. Добавить сметану, томатную пасту, сухой чеснок, приправу к мясу и залить все водой.
9. Перемешать и тушить под крышкой 30-35 минут.
10. Подавать с пюре или с любым гарниром.
