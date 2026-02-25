К картофелю на ужин можно просто протушить мясо. Для этого стоит использовать сочную свинину, добавив к ней лук и сметану. Блюдо получится очень сытным и вкусным.

Идея приготовления сочной тушеной свинины на ужин опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 800 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец по вкусу

1 ст.л. муки

сухой чеснок – 2 ч.л.

приправа к мясу

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

масло для жарки

вода – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Мясо помыть.

2. Промокнуть бумажными полотенцами.

3. Нарезать на полоски, посолить, поперчить.

4. Посыпать мукой и хорошо перемешать.

5. На разогретую сковороду влить растительное масло и отправить мясо.

5. Жарить до испарения жидкости.

6. Затем к мясу добавить нарезанный полукольцами лук и нарезанную соломкой морковь.

7. Перемешать и жарить 5 минут.

8. Добавить сметану, томатную пасту, сухой чеснок, приправу к мясу и залить все водой.

9. Перемешать и тушить под крышкой 30-35 минут.

10. Подавать с пюре или с любым гарниром.

