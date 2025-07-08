Сочное тушеное мясо с овощами в винно-томатном соусе: делимся быстрым рецептом
Если вы хотите приготовить по-настоящему сочное и вкусное мясо, кулинары советуют тушить его в соусе из томатной пасты или вина, именно эти продукты помогут размягчить волокна мяса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса с овощами, в томатно-винном соусе.
Ингредиенты:
- Говядина – 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Молодой картофель – 500 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Масло – 30 г для жарки
- Томатная паста – 1 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Бульон или вода – 500-600 мл
- Красное вино – 300 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарьте со всех сторон до румяной корочки (по 5 мин с каждой стороны). Посолите, поперчите. Переложите мясо со сковороды.
2. В ту же сковородку добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, около 7 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте, туда же добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.
3. Верните мясо обратно (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса.
Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово!
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