Если вы хотите приготовить по-настоящему сочное и вкусное мясо, кулинары советуют тушить его в соусе из томатной пасты или вина, именно эти продукты помогут размягчить волокна мяса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса с овощами, в томатно-винном соусе.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Молодой картофель – 500 г

Чеснок – 5 зубчиков

Масло – 30 г для жарки

Томатная паста – 1 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Бульон или вода – 500-600 мл

Красное вино – 300 мл

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарьте со всех сторон до румяной корочки (по 5 мин с каждой стороны). Посолите, поперчите. Переложите мясо со сковороды.

2. В ту же сковородку добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, около 7 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте, туда же добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.

3. Верните мясо обратно (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса.

Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово!

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