Сочное тушеное мясо с овощами в винно-томатном соусе: делимся быстрым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить по-настоящему сочное и вкусное мясо, кулинары советуют тушить его в соусе из томатной пасты или вина, именно эти продукты помогут размягчить волокна мяса.

Как приготовить сочное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса с овощами, в томатно-винном соусе. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Говядина – 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Молодой картофель – 500 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Масло – 30 г для жарки
  • Томатная паста – 1 ст.л. 
  • Мука – 2 ст.л. 
  • Бульон или вода – 500-600 мл
  • Красное вино – 300 мл
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления: 

1. Нарезать мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарьте со всех сторон до румяной корочки (по 5 мин с каждой стороны). Посолите, поперчите. Переложите мясо со сковороды.

Жареное мясо

2. В ту же сковородку добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, около 7 минут.  Добавьте томатную пасту и перемешайте, туда же добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.

Лук с томатной пастой

3. Верните мясо обратно (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса.

Приготовление блюда

Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово!

Готовое мясо

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