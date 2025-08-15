Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

Для того, чтобы мясо было нежным и сочным, его можно протушить со сливами. Именно сейчас такие плоды спелые и сочные. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов.

Идея приготовления сочного мяса со сливами опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • мясо – 500-700 г
  • сливы – 6-8 шт.
  • лук – 2 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – по вкусу
  • специи к мясу – 2 ч.л.
  • приправа – по желанию
  • масло – 50 мл.
  • масло сливочное – 50 г
  • вода – 200 мл.
  • яблочный уксус – 25 мл.
  • мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

1. Смешать масло со специями, солью и приправой.

2. Намазать мясо и оставить на 20 минут.

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

3. Обжарить мясо с двух сторон до золотистой корочки, затем снять со сковородки.

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

4. В той же сковородке обжарить лук кубиками.

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

5. Добавить воду, яблочный уксус, мед, соль, перемешать.

6. Выложить обратно мясо, сверху добавить сливы кусочками и сливочное масло.

Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту

7. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20 минут.

