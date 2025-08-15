Все рецепты
Сочное тушеное мясо со сливами: просто тает во рту
Для того, чтобы мясо было нежным и сочным, его можно протушить со сливами. Именно сейчас такие плоды спелые и сочные. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов.
Идея приготовления сочного мяса со сливами опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 500-700 г
- сливы – 6-8 шт.
- лук – 2 шт.
- соль – 1 ч.л.
- перец – по вкусу
- специи к мясу – 2 ч.л.
- приправа – по желанию
- масло – 50 мл.
- масло сливочное – 50 г
- вода – 200 мл.
- яблочный уксус – 25 мл.
- мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать масло со специями, солью и приправой.
2. Намазать мясо и оставить на 20 минут.
3. Обжарить мясо с двух сторон до золотистой корочки, затем снять со сковородки.
4. В той же сковородке обжарить лук кубиками.
5. Добавить воду, яблочный уксус, мед, соль, перемешать.
6. Выложить обратно мясо, сверху добавить сливы кусочками и сливочное масло.
7. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20 минут.
