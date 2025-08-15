Для того, чтобы мясо было нежным и сочным, его можно протушить со сливами. Именно сейчас такие плоды спелые и сочные. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов.

Идея приготовления сочного мяса со сливами опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 500-700 г

сливы – 6-8 шт.

лук – 2 шт.

соль – 1 ч.л.

перец – по вкусу

специи к мясу – 2 ч.л.

приправа – по желанию

масло – 50 мл.

масло сливочное – 50 г

вода – 200 мл.

яблочный уксус – 25 мл.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать масло со специями, солью и приправой.

2. Намазать мясо и оставить на 20 минут.

3. Обжарить мясо с двух сторон до золотистой корочки, затем снять со сковородки.

4. В той же сковородке обжарить лук кубиками.

5. Добавить воду, яблочный уксус, мед, соль, перемешать.

6. Выложить обратно мясо, сверху добавить сливы кусочками и сливочное масло.

7. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20 минут.

