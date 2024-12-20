Если вы хотите запечь вкусное и сочное мясо, выбирайте свинину. Ее нужно хорошо замариновать с чесноком, горчицей, специями.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной свинины, с чесноком, специями и французской горчицей.

Ингредиенты:

1-1,5 кг свинины биток

3-4 зуб. чеснока

1,5 ст.л. соли

специи: 1 ч.л. паприки, 2 ч.л. специй для мяса, по желанию сухой чеснок, и 1 ч.л. французской горчицы

2 ст.л. масла

Способ приготовления:

1. Мясо просушите полотенцем. Чеснок нарежьте на 2-3 кусочка, подсалите и нафаршируйте мясо ним.

2. Специи и соль соедините, натрите мясо специями и помните 5-10 минут со всех сторон. Обвязывайте мясо нитью, смажьте растительным маслом и французской горчицей. Маринуйте мясо в холодильнике от 4-х часов до суток, можно мариновать всю ночь.

3. Запекайте при 250 С 30 минут, накройте фольгой сверху и допекаем еще 1,5 часа при 160 С. Дайте мясу отдохнуть после запекания 1-2 часа в фольге.

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