Сочные бомбочки из куриного фарша на ужин: можно подавать с любым гарниром
Вместо привычных котлет на ужин можно приготовить вкусные бомбочки. Добавьте крем-сыр, сочные овощи и сыр. Сформируйте бомбочки и поместите в духовку – получится полноценное сытное блюдо на любой случай.
Идея приготовления вкусных куриных бомбочек для ужина опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия
- фарш из куриного филе – 800 г
- лук – 0,5 шт.
- соль, перец
- специи – по вкусу
- болгарский перец
- твердый сыр
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. К куриному фаршу добавить соль, перец и специи, хорошо перемешать.
2. Пищевую пленку или пакет смазать растительным маслом и выложить фарш в виде кружочка, разровнять, смазать крем-сыром.
3. Выложить мелко нарезанный болгарский перец и твердый сыр.
4. Закрыть пленку и закрутить, формируя бомбочку мокрыми руками.
5. Обвалять в сухарях.
6. Готовить в духовке при температуре 190 градусов – 25-30 минут.
