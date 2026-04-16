Сочные бомбочки из куриного фарша на ужин: можно подавать с любым гарниром

Екатерина Ягович
Кулинария
Вместо привычных котлет на ужин можно приготовить вкусные бомбочки. Добавьте крем-сыр, сочные овощи и сыр. Сформируйте бомбочки и поместите в духовку – получится полноценное сытное блюдо на любой случай.

Идея приготовления вкусных куриных бомбочек для ужина опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • крем-сыр филадельфия
  • фарш из куриного филе – 800 г
  • лук – 0,5 шт.
  • соль, перец
  • специи – по вкусу
  • болгарский перец
  • твердый сыр
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. К куриному фаршу добавить соль, перец и специи, хорошо перемешать.

2. Пищевую пленку или пакет смазать растительным маслом и выложить фарш в виде кружочка, разровнять, смазать крем-сыром.

3. Выложить мелко нарезанный болгарский перец и твердый сыр.

4. Закрыть пленку и закрутить, формируя бомбочку мокрыми руками.

5. Обвалять в сухарях.

6. Готовить в духовке при температуре 190 градусов – 25-30 минут.

