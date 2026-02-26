Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
213
Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

Гречаники – универсальное блюдо для обеда или ужина. Для таких изделий можно использовать даже вчерашнюю крупу. А для сочности добавьте грибной соус.

Идея приготовления сочных гречаников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

Ингредиенты:

  • гречка сухая – 150 г
  • фарш – 850 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • грибы – 500 г
  • сливки 10 % – 250 мл.
  • вода – 50 мл.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

1. Гречку можно взять предварительно сваренную или запарить кипятком.

2. Залить гречку кипятком, накрыть крышкой.

3. Оставить на 30-40 минут.

4. После этого полностью охладить.

5. В миску всыпать гречку, добавить фарш, одну луковицу мелко порезанную, морковь, потертую на крупную терку.

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

6. Также добавить горсть мелко порезанных грибов (берем из общей массы).

7. Все хорошо вымешать, добавить соль и перец.

8. Фарш хорошо отбить.

9. Форму для запекания смазать маслом, выложить гречаники и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, чтобы они схватились.

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

10. Для соуса на сковородку налить немного масла, добавить мелко порезанную вторую луковицу и грибы, нарезанные тонкими слайсами.

11. Тушить под крышкой до готовности.

12. К грибам и луку добавить сливки, воду, соль и перец.

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

13. Перемешать, довести до кипения и сразу выключить.

14. Достать гречаники из духовки, залить грибным соусом, накрыть фольгой и поставить обратно в духовку еще на 45-50 минут, чтобы они хорошо потушились.

Сочные домашние гречаники с грибным соусом: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты