Гречаники – универсальное блюдо для обеда или ужина. Для таких изделий можно использовать даже вчерашнюю крупу. А для сочности добавьте грибной соус.

Идея приготовления сочных гречаников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

гречка сухая – 150 г

фарш – 850 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

грибы – 500 г

сливки 10 % – 250 мл.

вода – 50 мл.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку можно взять предварительно сваренную или запарить кипятком.

2. Залить гречку кипятком, накрыть крышкой.

3. Оставить на 30-40 минут.

4. После этого полностью охладить.

5. В миску всыпать гречку, добавить фарш, одну луковицу мелко порезанную, морковь, потертую на крупную терку.

6. Также добавить горсть мелко порезанных грибов (берем из общей массы).

7. Все хорошо вымешать, добавить соль и перец.

8. Фарш хорошо отбить.

9. Форму для запекания смазать маслом, выложить гречаники и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут, чтобы они схватились.

10. Для соуса на сковородку налить немного масла, добавить мелко порезанную вторую луковицу и грибы, нарезанные тонкими слайсами.

11. Тушить под крышкой до готовности.

12. К грибам и луку добавить сливки, воду, соль и перец.

13. Перемешать, довести до кипения и сразу выключить.

14. Достать гречаники из духовки, залить грибным соусом, накрыть фольгой и поставить обратно в духовку еще на 45-50 минут, чтобы они хорошо потушились.

