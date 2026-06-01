Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
387
Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Фаршированные перцы остаются одним из самых популярных домашних блюд для обеда или ужина. Сочетание нежного мяса, риса, овощей и расплавленного сыра делает это блюдо особенно сытным и ароматным. Готовится оно достаточно просто, а результат получается ярким и праздничным даже из доступных продуктов. Такой рецепт отлично подойдет для семейного меню и станет хорошей альтернативой привычным котлетам или запеканкам.

Идея приготовления вкусного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

Ингредиенты:

  • перец сладкий продолговатый – 4 шт.
  • рис отваренный до состояния аль денте – 100 г
  • мясной фарш – 450 г
  • лук репчатый крупный – 1 шт.
  • морковь крупная – 1 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • твердый сыр – 300 г
  • зелень свежая – по желанию
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный чеснок – по вкусу
  • барбарис – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

1. Перцы помойте, разрежьте пополам или подготовьте для фаршировки и запеките в духовке при температуре 200 градусов до легкой мягкости.

2. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь, грибы порежьте небольшими кусочками.

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

3. На сковородке обжарьте лук до золотистого цвета.

4. Добавьте морковь и шампиньоны, готовьте несколько минут до мягкости.

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

5. Выложите фарш, добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и барбарис.

6. Перемешайте и обжаривайте до готовности мяса.

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

7. Добавьте отваренный рис, хорошо перемешайте начинку и при необходимости скорректируйте вкус специями.

8. Наполните запеченные перцы подготовленной начинкой, сверху щедро посыпьте натертым сыром.

Сочные фаршированные перцы на ужин: положите внутрь рис и мясо

9. Переложите перцы в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут, чтобы сыр полностью расплавился и покрылся легкой золотистой корочкой.

10. Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты