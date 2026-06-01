Фаршированные перцы остаются одним из самых популярных домашних блюд для обеда или ужина. Сочетание нежного мяса, риса, овощей и расплавленного сыра делает это блюдо особенно сытным и ароматным. Готовится оно достаточно просто, а результат получается ярким и праздничным даже из доступных продуктов. Такой рецепт отлично подойдет для семейного меню и станет хорошей альтернативой привычным котлетам или запеканкам.

Идея приготовления вкусного фаршированного перца опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

перец сладкий продолговатый – 4 шт.

рис отваренный до состояния аль денте – 100 г

мясной фарш – 450 г

лук репчатый крупный – 1 шт.

морковь крупная – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

твердый сыр – 300 г

зелень свежая – по желанию

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

барбарис – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перцы помойте, разрежьте пополам или подготовьте для фаршировки и запеките в духовке при температуре 200 градусов до легкой мягкости.

2. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь, грибы порежьте небольшими кусочками.

3. На сковородке обжарьте лук до золотистого цвета.

4. Добавьте морковь и шампиньоны, готовьте несколько минут до мягкости.

5. Выложите фарш, добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и барбарис.

6. Перемешайте и обжаривайте до готовности мяса.

7. Добавьте отваренный рис, хорошо перемешайте начинку и при необходимости скорректируйте вкус специями.

8. Наполните запеченные перцы подготовленной начинкой, сверху щедро посыпьте натертым сыром.

9. Переложите перцы в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут, чтобы сыр полностью расплавился и покрылся легкой золотистой корочкой.

10. Перед подачей по желанию посыпьте свежей зеленью.

