Сочные голубцы из кабачка: делимся рецептом блюда, которое вкуснее за классическое
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Голубцы – блюдо, которое любят все. Готовить их можно как с капустой, так и просто с кабачком, так они будут еще сочнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из кабачков, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 300 г куриного фарша
- 100 г сухого риса (отварить)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. молотого перца
Заливка:
- 1 пирамидка томатной пасты
- 1 ч.л. хмели-сунели
- 1/2 ч.л. соли
- 250 мл воды
- сыр и зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Начинка: рис варим до готовности, для зажарки обжариваем лук, добавляем натертую морковь и тушим еще несколько минут, смешиваем рис, фарш, обжарку, соль и перец.
2. Два кабачка овощерезкой нарезаем ломтиками, не доходя до семян. Оставшуюся серединку кабачков я добавляю в овощное рагу. 1 голубец = 1 ч.л. начинки, в каждый ломтик заворачиваем начинку и выкладываем либо в форму для запекания, либо в большую сковороду.
3. Для заливки: смешиваем томатную пасту с водой, солью и хмели-сунели.
4. Запекаем 30 минут при 180 градусах под фольгой и еще 10 минут без фольги сверху.
По желанию посыпаем сыром и зеленью, подаем со сметаной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: