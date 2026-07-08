Голубцы – блюдо, которое любят все. Готовить их можно как с капустой, так и просто с кабачком, так они будут еще сочнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из кабачков, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

300 г куриного фарша

100 г сухого риса (отварить)

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 ч.л. соли, 1/2 ч.л. молотого перца

Заливка:

1 пирамидка томатной пасты

1 ч.л. хмели-сунели

1/2 ч.л. соли

250 мл воды

сыр и зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Начинка: рис варим до готовности, для зажарки обжариваем лук, добавляем натертую морковь и тушим еще несколько минут, смешиваем рис, фарш, обжарку, соль и перец.

2. Два кабачка овощерезкой нарезаем ломтиками, не доходя до семян. Оставшуюся серединку кабачков я добавляю в овощное рагу. 1 голубец = 1 ч.л. начинки, в каждый ломтик заворачиваем начинку и выкладываем либо в форму для запекания, либо в большую сковороду.

3. Для заливки: смешиваем томатную пасту с водой, солью и хмели-сунели.

4. Запекаем 30 минут при 180 градусах под фольгой и еще 10 минут без фольги сверху.

По желанию посыпаем сыром и зеленью, подаем со сметаной.

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