Голубцы – сытное, очень вкусное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и просто для обеда, ужина. Стоит отметить, что начинку можно делать не только из риса, но и булгура.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных домашних голубцов, с жареным булгуром и мясным фаршем.

Ингредиенты:

1 капуста 900 г

200 г лука

200 г моркови

масло растительное для жарки

500 г свинины

350 г вареного булгура

400 г (1 банка) томатов пелати

соль, душистый и черный перец, копченая паприка

70 г сметаны 20%

Способ приготовления:

1. 150 г булгура прогрейте в сотейнике с маслом, залейте 230 г горячей воды, подсолите и варите на медленном огне примерно 10 минут. Далее настаивайте под крышкой еще 10-15 минут.

2. Зажарка: морковь и лук нарезаю соломкой и обжарьте. 2/3 добавьте к фаршу, остальные оставляю для соуса.

3. Свинину (средней жирности) пропустите через мелкую решетку, добавьте булгур и жареную морковь с луком, соль, душистый и черный перец, подкопченную паприку. Все хорошо вымешайте.

4. У капусты вырежьте кочан и варите в подсоленной воде. Постоянно снимайте мягкие уже листья. Затем вырежьте твердую серединку, крупные листья порежьте пополам.

5. На "треугольники" листа выложите начинку, сверните и заправьте кончик внутрь, чтобы держали форму. Выложите голубцы в кастрюлю или сотейник, добавьте 100 г воды и готовьте под крышкой минут 10.

5. Томат пелати соедините с овощами и сметаной, добавьте соль и специи. Можно взбить в однородный соус и залить голубцы. Тушите еще 25 минут на медленном огне под крышкой. При необходимости долейте немного воды.

Готовые голубцы очень вкусные с зеленым луком и петрушкой!

