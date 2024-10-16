Куриные голени довольно быстро готовятся и имеют много мяса. Поэтому такой продукт отлично подходит для обеда. В дополнение можно подать любой гарнир: макароны, картофель. гречку, а также свежий или консервированный салат.

Видео дня

Идея приготовления куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Хотя мясо достаточно диетическое, но по следующей технологии они будут очень сочными.

Ингредиенты:

голени – 7 шт.

лук – 2 шт.

шампиньоны – 300 г

бульон – 750 мл.

сливки – 200 мл.

мука – 1 ст.л. с горкой

сливочное масло – кусочек

вино белое сухое – 130 мл.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Голени посолить и поперчить.

2. На сковороду выложить кусочек сливочного масла и голени.

3. Жарить до золотистого цвета.

4. Вынуть голени из сковородки.

5. На ту же сковороду высыпать изрезанные шампиньоны и обжарить, пока не испарится вся жидкость.

6. К шампиньонам добавить порезанный лук и обжарить до мягкости.

7. Добавить тертый чеснок и столовую ложку с горкой муки, обжарить минуту.

8. Вылить вино и куриный бульон.

9. Посолить, поперчить и выложить голени.

10. Закрыть крышкой и тушить 10 минут.

11. Открыть крышку и готовить к готовности.

12. Добавить сливки и тушить еще несколько минут, добавить зелень.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: