Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

Куриные голени довольно быстро готовятся и имеют много мяса. Поэтому такой продукт отлично подходит для обеда. В дополнение можно подать любой гарнир: макароны, картофель. гречку, а также свежий или консервированный салат.

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Идея приготовления куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Хотя мясо достаточно диетическое, но по следующей технологии они будут очень сочными.

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

Ингредиенты:

  • голени – 7 шт.
  • лук – 2 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • бульон – 750 мл.
  • сливки – 200 мл.
  • мука – 1 ст.л. с горкой
  • сливочное масло – кусочек
  • вино белое сухое – 130 мл.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

1. Голени посолить и поперчить.

2. На сковороду выложить кусочек сливочного масла и голени.

3. Жарить до золотистого цвета.

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

4. Вынуть голени из сковородки.

5. На ту же сковороду высыпать изрезанные шампиньоны и обжарить, пока не испарится вся жидкость.

6. К шампиньонам добавить порезанный лук и обжарить до мягкости.

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

7. Добавить тертый чеснок и столовую ложку с горкой муки, обжарить минуту.

8. Вылить вино и куриный бульон.

9. Посолить, поперчить и выложить голени.

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

10. Закрыть крышкой и тушить 10 минут.

11. Открыть крышку и готовить к готовности.

Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо

12. Добавить сливки и тушить еще несколько минут, добавить зелень.

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