Сочные и мягкие куриные голени для обеда: как правильно приготовить диетическое мясо
Куриные голени довольно быстро готовятся и имеют много мяса. Поэтому такой продукт отлично подходит для обеда. В дополнение можно подать любой гарнир: макароны, картофель. гречку, а также свежий или консервированный салат.
Идея приготовления куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Хотя мясо достаточно диетическое, но по следующей технологии они будут очень сочными.
Ингредиенты:
- голени – 7 шт.
- лук – 2 шт.
- шампиньоны – 300 г
- бульон – 750 мл.
- сливки – 200 мл.
- мука – 1 ст.л. с горкой
- сливочное масло – кусочек
- вино белое сухое – 130 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Голени посолить и поперчить.
2. На сковороду выложить кусочек сливочного масла и голени.
3. Жарить до золотистого цвета.
4. Вынуть голени из сковородки.
5. На ту же сковороду высыпать изрезанные шампиньоны и обжарить, пока не испарится вся жидкость.
6. К шампиньонам добавить порезанный лук и обжарить до мягкости.
7. Добавить тертый чеснок и столовую ложку с горкой муки, обжарить минуту.
8. Вылить вино и куриный бульон.
9. Посолить, поперчить и выложить голени.
10. Закрыть крышкой и тушить 10 минут.
11. Открыть крышку и готовить к готовности.
12. Добавить сливки и тушить еще несколько минут, добавить зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: