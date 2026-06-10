Из кабачков можно приготовить не только салаты и закуски, но и сочные голубцы. А также из них получится полезное рагу, соте и запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных кабачковых голубцов, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

3 средних кабачка

400 г фарша

70 г риса (отваренного до полуготовности)

1 лук

100 г томатного соуса или перетертых томатов

пучок петрушки

соль

100 г сыра

Для заливки:

40 г сливочного масла

2 ст.л томатной пасты

соль

400 мл кипятка

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем на 4 части и убираем сердцевину, но не до конца.

2. Для начинки: к фаршу добавляем рис, лук (натереть на мелкой терке), томатный соус, петрушку и соль. Хорошо перемешиваем, заполняем кабачки и заливаем томатным соусом (он должен наполовину покрывать кабачки).

3. В форму выкладываем голубцы и отправляем запекаться при 190С на 45-50 минут, а за 10 минут до готовности достаем и посыпаем сыром.

Подаем к столу со сметаной!

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