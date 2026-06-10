Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Сочные голубцы из кабачков
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Из кабачков можно приготовить не только салаты и закуски, но и сочные голубцы. А также из них получится полезное рагу, соте и запеканки.

Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных кабачковых голубцов, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка
  • 400 г фарша
  • 70 г риса (отваренного до полуготовности)
  • 1 лук
  • 100 г томатного соуса или перетертых томатов
  • пучок петрушки
  • соль
  • 100 г сыра

Для заливки: 

  •  40 г сливочного масла
  •  2 ст.л томатной пасты
  •  соль
  •  400 мл кипятка

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем на 4 части и убираем сердцевину, но не до конца.

Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

2. Для начинки: к фаршу добавляем рис, лук (натереть на мелкой терке), томатный соус, петрушку и соль. Хорошо перемешиваем, заполняем кабачки и заливаем томатным соусом (он должен наполовину покрывать кабачки).

Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

3. В форму выкладываем голубцы и отправляем запекаться при 190С на 45-50 минут, а за 10 минут до готовности достаем и посыпаем сыром.

Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

Подаем к столу со сметаной!

Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все

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