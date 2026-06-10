Сочные и очень вкусные голубцы из кабачков с мясной начинкой: рецепт блюда, который будут просить все
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Из кабачков можно приготовить не только салаты и закуски, но и сочные голубцы. А также из них получится полезное рагу, соте и запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных кабачковых голубцов, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка
- 400 г фарша
- 70 г риса (отваренного до полуготовности)
- 1 лук
- 100 г томатного соуса или перетертых томатов
- пучок петрушки
- соль
- 100 г сыра
Для заливки:
- 40 г сливочного масла
- 2 ст.л томатной пасты
- соль
- 400 мл кипятка
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем на 4 части и убираем сердцевину, но не до конца.
2. Для начинки: к фаршу добавляем рис, лук (натереть на мелкой терке), томатный соус, петрушку и соль. Хорошо перемешиваем, заполняем кабачки и заливаем томатным соусом (он должен наполовину покрывать кабачки).
3. В форму выкладываем голубцы и отправляем запекаться при 190С на 45-50 минут, а за 10 минут до готовности достаем и посыпаем сыром.
Подаем к столу со сметаной!
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