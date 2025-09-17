Если вы хотите приготовить не только вкусные, но и сочные отбивные, очень важно знать, из какого мяса лучше всего готовить блюдо. Еще очень важно – приготовить правильный кляр, например, из яиц, муки и минеральной воды.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, какое мясо и какая именно часть мяса хорошо подойдет для отбивных.

Какое мясо лучше всего подходит для отбивных

Лопатка

Нежное и сочное мясо, которое легко отбивается и хорошо подходит для приготовления отбивных.

Окорок

Классический выбор для отбивных, известный своей нежностью и приятным вкусом.

Корейка

Она также прекрасно подходит для отбивных благодаря своей мягкости и сочности.

Вырезка

Наиболее нежная часть туши, которая идеально подходит для приготовления нежных и сочных отбивных.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: