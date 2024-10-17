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Сочные и вкусные рыбные котлеты в томатном соусе: рецепт полезного блюда
Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Для того, что котлеты не разваливались, в фарш добавьте белую булку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- 1 тушка трески примерно 700-800 г
- 1 белок
- 2 ст л овсяных хлопьев
- 1 ст л крахмала
- 1 луковица
- соль, перец
Для соуса:
- 2 луковицы
- 20 г сливочного масла
- 1 ст. л сахара
- 1 ч. л соли
- специи по вкусу
- 1 морковь
- 130 г натурального томатного пюре
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите от костей и кожи, пропустить через мясорубку вместе с луком, добавьте другие ингредиенты.
2. Поджарьте котлеты на сковороде по 2 минуты с обеих сторон.
3. Соус: поджарьте морковь и лук на сливочном масле, добавьте томатное пюре, 50 мл воды, сахар и соль, протушите под крышкой 5 минут.
4. Залейте соусом котлеты и протушите 10 минут.
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