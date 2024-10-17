Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Для того, что котлеты не разваливались, в фарш добавьте белую булку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

1 тушка трески примерно 700-800 г

1 белок

2 ст л овсяных хлопьев

1 ст л крахмала

1 луковица

соль, перец

Для соуса:

2 луковицы

20 г сливочного масла

1 ст. л сахара

1 ч. л соли

специи по вкусу

1 морковь

130 г натурального томатного пюре

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите от костей и кожи, пропустить через мясорубку вместе с луком, добавьте другие ингредиенты.

2. Поджарьте котлеты на сковороде по 2 минуты с обеих сторон.

3. Соус: поджарьте морковь и лук на сливочном масле, добавьте томатное пюре, 50 мл воды, сахар и соль, протушите под крышкой 5 минут.

4. Залейте соусом котлеты и протушите 10 минут.

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