Сочные и вкусные рыбные котлеты в томатном соусе: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные и вкусные рыбные котлеты в томатном соусе: рецепт полезного блюда

Рыбные котлеты – идеальная альтернатива мясным. Для того, что котлеты не разваливались, в фарш добавьте белую булку.

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Вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рыбных котлет, которые очень быстро готовятся.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 тушка трески примерно 700-800 г
  • 1 белок
  • 2 ст л овсяных хлопьев
  • 1 ст л крахмала
  • 1 луковица
  • соль, перец

Для соуса:

  • 2 луковицы
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст. л сахара
  • 1 ч. л соли
  • специи по вкусу
  • 1 морковь
  • 130 г натурального томатного пюре

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите от костей и кожи, пропустить через мясорубку вместе с луком, добавьте другие ингредиенты.

Фарш для котлет

2. Поджарьте котлеты на сковороде по 2 минуты с обеих сторон.

Сколько жарить котлеты

3. Соус: поджарьте морковь и лук на сливочном масле, добавьте томатное пюре, 50 мл воды, сахар и соль, протушите под крышкой 5 минут.

Зажарка для котлет

4. Залейте соусом котлеты и протушите 10 минут.

Готовые котлеты

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