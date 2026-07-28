Сочные котлеты с грибами: простой рецепт в духовке
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Обычные котлеты можно легко превратить в интересное и сытное блюдо, если добавить ароматную грибную начинку. Такой вариант отлично подходит для домашнего обеда или ужина, ведь готовится он просто, а результат получается очень вкусным. Котлеты в виде корзинок с грибами и сыром выглядят необычно и прекрасно разнообразят повседневное меню.
Идея приготовления сочных котлет с грибами в духовке опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика.
- мякоть батона – 4 ломтика
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Для начинки:
- грибы – 300 г
- лук – 1 шт.
- соленые огурцы – 1-2 шт.
- моцарелла – 200 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- обжаренная морковь – по желанию
Способ приготовления:
1. В мясной фарш добавить мелко нарезанный лук, чеснок, предварительно замоченный в воде или молоке батон, яйца, соль и перец. Массу нужно хорошо перемешать и немного отбить, чтобы фарш стал однородным и хорошо держал форму.
2. Для начинки грибы нарезать и обжарить вместе с мелко нарезанным луком примерно 10 минут. После этого добавить соль и перец по вкусу.
3. Проложить противень пергаментом. Из готового фарша сформировать круглые котлеты.
4. В центре каждой сделать углубление с помощью ложки, рюмки или просто руками, чтобы получилась форма небольшой корзинки.
5. В середину каждой котлеты выложить нарезанные соленые огурцы, обжаренные грибы и, по желанию, немного моркови. Сверху щедро посыпать тертой моцареллой.
6. Готовые котлеты поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать примерно 30 минут, пока фарш полностью не пропечется, а сыр сверху не станет золотистым.
7. Готовые котлеты с грибами лучше всего подавать горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным гарниром, овощами или легкими салатами и могут стать полноценным блюдом для всей семьи.
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