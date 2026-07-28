Обычные котлеты можно легко превратить в интересное и сытное блюдо, если добавить ароматную грибную начинку. Такой вариант отлично подходит для домашнего обеда или ужина, ведь готовится он просто, а результат получается очень вкусным. Котлеты в виде корзинок с грибами и сыром выглядят необычно и прекрасно разнообразят повседневное меню.

Идея приготовления сочных котлет с грибами в духовке опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

мясной фарш – 1 кг.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика.

мякоть батона – 4 ломтика

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

грибы – 300 г

лук – 1 шт.

соленые огурцы – 1-2 шт.

моцарелла – 200 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

обжаренная морковь – по желанию

Способ приготовления:

1. В мясной фарш добавить мелко нарезанный лук, чеснок, предварительно замоченный в воде или молоке батон, яйца, соль и перец. Массу нужно хорошо перемешать и немного отбить, чтобы фарш стал однородным и хорошо держал форму.

2. Для начинки грибы нарезать и обжарить вместе с мелко нарезанным луком примерно 10 минут. После этого добавить соль и перец по вкусу.

3. Проложить противень пергаментом. Из готового фарша сформировать круглые котлеты.

4. В центре каждой сделать углубление с помощью ложки, рюмки или просто руками, чтобы получилась форма небольшой корзинки.

5. В середину каждой котлеты выложить нарезанные соленые огурцы, обжаренные грибы и, по желанию, немного моркови. Сверху щедро посыпать тертой моцареллой.

6. Готовые котлеты поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать примерно 30 минут, пока фарш полностью не пропечется, а сыр сверху не станет золотистым.

7. Готовые котлеты с грибами лучше всего подавать горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным гарниром, овощами или легкими салатами и могут стать полноценным блюдом для всей семьи.

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