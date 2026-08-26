Сочные котлеты с начинкой в духовке: делимся простым рецептом блюда на ужин
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Котлеты можно приготовить не только на сковороде, но и в духовке. Этот вариант особенно удобен, ведь мясо запекается вместе с сочными овощами и сырной начинкой. Для рецепта понадобится обычный куриный фарш, помидоры, лук и несколько простых продуктов. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина и не требует сложного приготовления.
Идея приготовления сочных котлет с начинкой в духовке на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 500 г
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- твёрдый сыр – 100 г
- натуральный йогурт – 2-3 ст.л.
- красный лук – ½ шт.
- соль – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала приготовьте основу для котлет. Лук очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте его к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
2. Из полученного фарша сформируйте несколько котлет примерно одинакового размера. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. В центре каждой котлеты сделайте небольшое углубление, слегка прижав фарш ложкой или пальцами.
3. Красный лук нарежьте тонкими кольцами, а помидоры – кружочками. Разложите овощи в сделанные углубления. Они станут сочной начинкой для котлет и придадут блюду приятный вкус.
4. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте котлеты примерно 20-25 минут. За это время фарш должен полностью приготовиться, а овощи стать мягкими.
5. Пока котлеты запекаются, приготовьте сырную шапочку. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с натуральным йогуртом. Масса должна получиться густой, но легко наноситься на поверхность котлет.
6. Достаньте противень из духовки и распределите сырную смесь поверх овощей. Верните котлеты обратно еще на 5–7 минут. За это время сыр расплавится и слегка подрумянится.
7. Готовые котлеты подавайте горячими. Они хорошо сочетаются с картофелем, крупами, макаронами или простым овощным салатом. По желанию перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.
8. Этот рецепт подойдет для тех случаев, когда хочется разнообразить обычные домашние котлеты. Помидоры и лук делают начинку сочной, а смесь творога с йогуртом образует сверху нежную румяную корочку.
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