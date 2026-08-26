Сочные котлеты с начинкой в духовке: делимся простым рецептом блюда на ужин

Котлеты можно приготовить не только на сковороде, но и в духовке. Этот вариант особенно удобен, ведь мясо запекается вместе с сочными овощами и сырной начинкой. Для рецепта понадобится обычный куриный фарш, помидоры, лук и несколько простых продуктов. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего ужина и не требует сложного приготовления.

Идея приготовления сочных котлет с начинкой в духовке на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 500 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

помидоры – 1-2 шт.

твёрдый сыр – 100 г

натуральный йогурт – 2-3 ст.л.

красный лук – ½ шт.

соль – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала приготовьте основу для котлет. Лук очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте его к куриному фаршу вместе с яйцом, солью и специями. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

2. Из полученного фарша сформируйте несколько котлет примерно одинакового размера. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. В центре каждой котлеты сделайте небольшое углубление, слегка прижав фарш ложкой или пальцами.

3. Красный лук нарежьте тонкими кольцами, а помидоры – кружочками. Разложите овощи в сделанные углубления. Они станут сочной начинкой для котлет и придадут блюду приятный вкус.

4. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте котлеты примерно 20-25 минут. За это время фарш должен полностью приготовиться, а овощи стать мягкими.

5. Пока котлеты запекаются, приготовьте сырную шапочку. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с натуральным йогуртом. Масса должна получиться густой, но легко наноситься на поверхность котлет.

6. Достаньте противень из духовки и распределите сырную смесь поверх овощей. Верните котлеты обратно еще на 5–7 минут. За это время сыр расплавится и слегка подрумянится.

7. Готовые котлеты подавайте горячими. Они хорошо сочетаются с картофелем, крупами, макаронами или простым овощным салатом. По желанию перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

8. Этот рецепт подойдет для тех случаев, когда хочется разнообразить обычные домашние котлеты. Помидоры и лук делают начинку сочной, а смесь творога с йогуртом образует сверху нежную румяную корочку.

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