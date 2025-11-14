Сочные котлеты с начинкой из плавленого сырка – это блюдо, которое подойдет для обеда в будний день и станет хорошей заменой привычным вариантам из фарша. Они получаются мягкими, ароматными и имеют приятную кремовую серединку, что делает их более интересными и сытными. Готовятся такие котлеты из доступных ингредиентов, а процесс не вызывает трудностей даже у тех, кто редко стоит у плиты. Блюдо удачно сочетается с картофелем, крупами или легкими салатами, поэтому станет универсальным решением для ежедневного меню.

Идея приготовления сочных котлет с начинкой для обеда опубликована на стоирнке фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный – 650 г

хлеб – 100 г

молоко – 150 мл

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

яйца вареные – 4 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

сливочное масло – 90 г

укроп

соль

сухой чеснок

Ингредиенты для панировки:

яйца – 2 шт.

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Замочите белый хлеб в молоке, чтобы он стал мягким и хорошо соединился с фаршем.

2. В большую миску добавьте куриный фарш, соль, перец и размоченный хлеб. Тщательно перемешайте массу до однородности.

3. Для начинки соедините измельченные вареные яйца, плавленые сырки, сливочное масло, укроп, соль и сухой чеснок.

4. Разомните все вилкой до мягкой, пластичной консистенции.

5. Сформируйте котлеты: смочите руки водой, выложите немного фарша на ладонь, добавьте примерно две чайные ложки начинки и заверните края, чтобы образовалась ровная котлетка.

6. Обваляйте каждую во взбитом яйце и панировочных сухарях.

7. Выложите котлеты на противень и запекайте 25-30 минут. Сначала готовьте около 15 минут без конвекции, затем еще 10 минут с конвекцией, чтобы получить золотистую корочку.

8. Такие котлеты хорошо держат форму, имеют нежную текстуру внутри и станут вкусной идеей для быстрого и сытного обеда.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: