Сочные котлеты с плавленым сырком: идеально подойдут на обед
Сочные котлеты с начинкой из плавленого сырка – это блюдо, которое подойдет для обеда в будний день и станет хорошей заменой привычным вариантам из фарша. Они получаются мягкими, ароматными и имеют приятную кремовую серединку, что делает их более интересными и сытными. Готовятся такие котлеты из доступных ингредиентов, а процесс не вызывает трудностей даже у тех, кто редко стоит у плиты. Блюдо удачно сочетается с картофелем, крупами или легкими салатами, поэтому станет универсальным решением для ежедневного меню.
Идея приготовления сочных котлет с начинкой для обеда опубликована на стоирнке фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 650 г
- хлеб – 100 г
- молоко – 150 мл
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- яйца вареные – 4 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- сливочное масло – 90 г
- укроп
- соль
- сухой чеснок
Ингредиенты для панировки:
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Замочите белый хлеб в молоке, чтобы он стал мягким и хорошо соединился с фаршем.
2. В большую миску добавьте куриный фарш, соль, перец и размоченный хлеб. Тщательно перемешайте массу до однородности.
3. Для начинки соедините измельченные вареные яйца, плавленые сырки, сливочное масло, укроп, соль и сухой чеснок.
4. Разомните все вилкой до мягкой, пластичной консистенции.
5. Сформируйте котлеты: смочите руки водой, выложите немного фарша на ладонь, добавьте примерно две чайные ложки начинки и заверните края, чтобы образовалась ровная котлетка.
6. Обваляйте каждую во взбитом яйце и панировочных сухарях.
7. Выложите котлеты на противень и запекайте 25-30 минут. Сначала готовьте около 15 минут без конвекции, затем еще 10 минут с конвекцией, чтобы получить золотистую корочку.
8. Такие котлеты хорошо держат форму, имеют нежную текстуру внутри и станут вкусной идеей для быстрого и сытного обеда.
