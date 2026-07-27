Сочные куриные фрикадельки из фарша: приготовьте на обед к любому гарниру
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Куриные фрикадельки – это простое блюдо, которое прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами. Благодаря нежной начинке из сливочного сыра и овощной подливе они получаются особенно сочными. Такой вариант обеда не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже в будний день. Куриные фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить любимым гарниром. Рецепт станет прекрасным дополнением к домашнему меню.
Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- панировочные сухари – 4 ст.л.
- соль – по вкусу
- специи для курицы – по вкусу
- крем-сыр – 100 гсвежая зелень – небольшой пучок
- масло гхи – для обжаривания
Для овощного соуса:
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- аджика – 3 ст.л.
- лечо – 150 г
- вода – 100-150 мл.
- соль – по вкусу
- сахар – щепотка
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соль и любимые специи. Хорошо перемешайте массу до однородности. Смешайте крем-сыр с измельченной свежей зеленью.
2. Возьмите небольшое количество фарша, сформируйте лепешку и положите в центр чайную ложку сырной начинки.
3. Аккуратно заверните начинку внутрь и сформируйте небольшие шарики.
4. Разогрейте сковороду с маслом гхи и обжарьте фрикадельки со всех сторон до появления легкой золотистой корочки.
5. Для соуса мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости.
6. Добавьте к овощам лечо и аджику, влейте немного воды, перемешайте. При необходимости добавьте щепотку сахара и немного соли, чтобы сбалансировать вкус соуса.
7. Переложите обжаренные митболы в сковороду с подливой. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут.
8. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
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