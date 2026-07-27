Куриные фрикадельки – это простое блюдо, которое прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом, гречкой или макаронами. Благодаря нежной начинке из сливочного сыра и овощной подливе они получаются особенно сочными. Такой вариант обеда не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже в будний день. Куриные фрикадельки можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить любимым гарниром. Рецепт станет прекрасным дополнением к домашнему меню.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша на ужин опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 4 ст.л.

соль – по вкусу

специи для курицы – по вкусу

крем-сыр – 100 гсвежая зелень – небольшой пучок

масло гхи – для обжаривания

Для овощного соуса:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

аджика – 3 ст.л.

лечо – 150 г

вода – 100-150 мл.

соль – по вкусу

сахар – щепотка

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте куриный фарш, яйцо, панировочные сухари, соль и любимые специи. Хорошо перемешайте массу до однородности. Смешайте крем-сыр с измельченной свежей зеленью.

2. Возьмите небольшое количество фарша, сформируйте лепешку и положите в центр чайную ложку сырной начинки.

3. Аккуратно заверните начинку внутрь и сформируйте небольшие шарики.

4. Разогрейте сковороду с маслом гхи и обжарьте фрикадельки со всех сторон до появления легкой золотистой корочки.

5. Для соуса мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости.

6. Добавьте к овощам лечо и аджику, влейте немного воды, перемешайте. При необходимости добавьте щепотку сахара и немного соли, чтобы сбалансировать вкус соуса.

7. Переложите обжаренные митболы в сковороду с подливой. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут.

8. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

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