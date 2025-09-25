Сочные куриные голени в сливовом маринаде: мясо просто тает во рту

Куриные голени – одно из самых любимых блюд для семейных обедов и ужинов. Их легко приготовить, они всегда получаются сытными и сочными. Если добавить к мясу необычный маринад, блюдо заиграет новыми вкусами и станет настоящим украшением стола.

Сливовый соус с имбирем, чесноком и медом делает голени нежными, ароматными и с приятной легкой кислинкой. Это именно тот рецепт, который не требует много усилий, но дает идеальный результат.

Идея приготовления сочных куриных голеней в сливовом маринаде опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • куриные голени – 8 шт.
  • сливы – 200 г
  • имбирь – 20 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • мед – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • соль, черный перец – по вкусу
  • розмарин или тимьян – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте маринад. Для этого в блендере взбейте сливы без косточек, кусочек свежего имбиря, измельченный чеснок, мед, масло, соль и перец. Должна получиться однородная ароматная смесь.

2. Голени тщательно обмажьте маринадом, перемешайте и оставьте хотя бы на 30 минут.

3. Если есть время – замаринуйте мясо на ночь в холодильнике, тогда вкус будет еще насыщеннее.

4. Переложите курицу вместе с маринадом в форму для запекания, добавьте веточки розмарина или тимьяна.

5. Готовьте в духовке при 180 °С около 35 минут, пока мясо не станет золотистым и мягким.

6. Сочные куриные голени в сливовом маринаде вкусные и горячими, и охлажденными, прекрасно сочетаются как с картофельным пюре, так и с легким овощным салатом.

