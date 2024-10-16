Сочные куриные котлеты: что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт котлет

Куриные котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок, сыр, морковь.

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Сочные куриные котлеты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочных, вкусных и мягких куриных котлет с тертым кабачком.

Что добавить в фарш для котлет

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2-3 ст. л.
  • Соль – 2/3 ч. л. (по вкусу)
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Черный молотый перец – 1/4 ч. л.
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать мелко. Добавьте яйцо и специи по вкусу.

Филе со специями

2. Кабачок натрите на мелкой терке. Добавьте муку, здесь количество лучше смотреть по консистенции, зависит от влажности кабачка.

Тертый кабачок

3. Сковороду разогрейте с растительным маслом. Выложите по 1 ст. л. и обжарьте на высоком огне с двух сторон по пару минут до румяной корочки.

Сколько жарить котлеты

4. Выложите котлетки в форму и запекайте в духовке еще 15 минут.

Готовые котлеты

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