Сочные куриные котлеты: что обязательно добавить в фарш
Куриные котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок, сыр, морковь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочных, вкусных и мягких куриных котлет с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Кабачок – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2-3 ст. л.
- Соль – 2/3 ч. л. (по вкусу)
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – 1/4 ч. л.
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать мелко. Добавьте яйцо и специи по вкусу.
2. Кабачок натрите на мелкой терке. Добавьте муку, здесь количество лучше смотреть по консистенции, зависит от влажности кабачка.
3. Сковороду разогрейте с растительным маслом. Выложите по 1 ст. л. и обжарьте на высоком огне с двух сторон по пару минут до румяной корочки.
4. Выложите котлетки в форму и запекайте в духовке еще 15 минут.
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