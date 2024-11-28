Сочные куриные котлеты для ужина: что обязательно нужно добавить в фарш
Домашние котлеты лучше всего готовить из куриного фарша, добавив мясо из бедра. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш жареный лук.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет с жареным луком!
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 500 г куриного бедра
- 1 куриное яйцо
- 100 г хлеба (50г молока + 100 г сливок)
- 150 г жареного лука (250 сырого было)
- 20 г соли
- 3 г черного перца
- 2 г сухой чабрец
- сухари для панировки
Способ приготовления:
1. Куриное филе и бедра измельчите в мясорубке или блендере. Замочите хлеб в молоке и сливках.
2. Лук обжарьте с добавлением растительного масла, перебейте блендером и охладите. Добавьте к фаршу яйцо, жареный измельченный лук (остывший), измельченный хлеб, соль, перец и чабрец. Хорошо перемешайте и немного отбейте фарш.
3. Из полученного фарша сформуйте котлеты желаемого размера. Запанируйте котлеты в сухарях для хрустящей корочки.
4. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, а затем доведите до готовности отправив запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для равномерного прижигания внутри!
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