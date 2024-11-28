Сочные куриные котлеты для ужина: что обязательно нужно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
6
Рецепт котлет

Домашние котлеты лучше всего готовить из куриного фарша, добавив мясо из бедра. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш жареный лук.

Видео дня
Как приготовить сочные котлеты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет с жареным луком! 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 500 г куриного филе
  • 500 г куриного бедра
  • 1 куриное яйцо
  • 100 г хлеба (50г молока + 100 г сливок)
  • 150 г жареного лука (250 сырого было)
  • 20 г соли
  • 3 г черного перца
  • 2 г сухой чабрец
  • сухари для панировки

Способ приготовления: 

1. Куриное филе и бедра измельчите в мясорубке или блендере. Замочите хлеб в молоке и сливках.

Приготовление фарша

2. Лук обжарьте с добавлением растительного масла, перебейте блендером и охладите. Добавьте к фаршу яйцо, жареный измельченный лук (остывший), измельченный хлеб, соль, перец и чабрец. Хорошо перемешайте и немного отбейте фарш.

Готовый фарш

3. Из полученного фарша сформуйте котлеты желаемого размера. Запанируйте котлеты в сухарях для хрустящей корочки.

Котлеты в панировке

4. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, а затем доведите до готовности отправив запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для равномерного прижигания внутри!

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты