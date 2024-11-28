Домашние котлеты лучше всего готовить из куриного фарша, добавив мясо из бедра. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш жареный лук.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – сочных куриных котлет с жареным луком!

Ингредиенты:

500 г куриного филе

500 г куриного бедра

1 куриное яйцо

100 г хлеба (50г молока + 100 г сливок)

150 г жареного лука (250 сырого было)

20 г соли

3 г черного перца

2 г сухой чабрец

сухари для панировки

Способ приготовления:

1. Куриное филе и бедра измельчите в мясорубке или блендере. Замочите хлеб в молоке и сливках.

2. Лук обжарьте с добавлением растительного масла, перебейте блендером и охладите. Добавьте к фаршу яйцо, жареный измельченный лук (остывший), измельченный хлеб, соль, перец и чабрец. Хорошо перемешайте и немного отбейте фарш.

3. Из полученного фарша сформуйте котлеты желаемого размера. Запанируйте котлеты в сухарях для хрустящей корочки.

4. Жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, а затем доведите до готовности отправив запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут для равномерного прижигания внутри!

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