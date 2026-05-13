Сочные куриные котлеты – одно из лучших блюд для домашнего обеда или ужина. Чтобы мясо не было сухим, в фарш стоит добавить несколько простых ингредиентов, которые сделают текстуру нежной и мягкой. Такие котлеты хорошо сочетаются с картофелем, салатом или любым гарниром. А еще их можно приготовить не только на сковороде, но и на пару.

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице фудблогера vse vyroste в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра с кожей – 4 шт.

шампиньоны – 5-6 шт.

лук – 1 крупный шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

яйца – 2-3 шт.

греческий йогурт или сметана - 2-3 ст. л.

твердый сыр – 100 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

масло – для жарки

панировка – по желанию

Способ приготовления:

1. Отделите мясо куриных бедер от костей. Перебейте его в блендере или пропустите через мясорубку до состояния фарша.

2. Отдельно измельчите шампиньоны, лук, морковь и чеснок. Добавьте овощную смесь к куриному фаршу и хорошо перемешайте.

3. Вбейте яйца, добавьте греческий йогурт или сметану, соль и специи. По желанию всыпьте натертый твердый сыр. Именно сыр делает котлеты особенно нежными и сочными после приготовления.

4. Тщательно вымешайте массу до однородности. Сформируйте котлеты руками. Если хотите более хрустящую корочку, обваляйте их в панировке.

5. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Обжарьте котлеты сначала с одной стороны до румяной корочки, затем переверните, накройте крышкой и доведите до готовности на умеренном огне.

6. Также котлеты можно приготовить на пару – они получатся очень мягкими и нежными.

7. Подавайте блюдо горячим со свежими овощами, пюре или легким салатом.

