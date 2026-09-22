Сочные куриные котлеты с ананасами и сыром: попробуйте просто измельчить мясо ножом

Куриные котлеты с ананасами и сыром – интересная альтернатива привычному домашнему блюду. Для этого рецепта мясо не нужно перемалывать в фарш, достаточно мелко нарезать его ножом. К курице добавляют кусочки ананаса, твёрдый сыр, яйца и сметану, а затем обжаривают котлеты на сковороде. В результате получается сочное блюдо с румяной корочкой.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с ананасами и сыром опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 900 г

твёрдый сыр – 150 г

консервированный ананас – 200 г

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки, при необходимости

Способ приготовления:

1. Куриное филе вымыть, обсушить бумажным полотенцем и нарезать небольшими кусочками. Старайтесь, чтобы они были примерно одинакового размера, чтобы мясо равномерно приготовилось.

2. Консервированный ананас хорошо отжать от лишней жидкости и нарезать небольшими кусочками. Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке или нарезать мелкими кубиками.

3. В глубокой миске смешать куриное филе, ананас и сыр. Добавить два яйца, сметану и муку. Посолить и поперчить по вкусу.

4. Все ингредиенты тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной. Накрыть миску и поставить в холодильник на 1-2 часа. За это время смесь станет более плотной, поэтому котлеты будет проще формировать во время жарки.

5. Сковороду хорошо разогреть. Если используется антипригарная посуда, котлеты можно готовить без добавления масла. В противном случае на дно сковороды следует налить небольшое количество масла.

6. Выкладывайте куриную массу на сковороду столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Не делайте их слишком толстыми, чтобы куриное филе успело полностью прожариться внутри.

7. Жарить котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Переворачивать их нужно осторожно, когда нижняя часть уже достаточно подрумянилась и держит форму.

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