Куриные котлеты с кабачком – это простое домашнее блюдо, которое всегда получается нежным и сочным. Сочетание нежного куриного филе и свежего кабачка делает котлеты легкими и ароматными. Такой рецепт хорошо подходит для повседневного меню, когда хочется приготовить что-то быстрое и вкусное. Блюдо не требует сложных ингредиентов и готовится из доступных продуктов. Котлеты обжариваются на сковороде до румяной корочки и прекрасно сочетаются как самостоятельно, так и с гарниром.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г

куриное филе – 500 г

яйца – 2 шт.

мука – 120 г

свежий укроп – по вкусу

соль – по вкусу

чесночный перец – по вкусу

растительное масло для жарки – по необходимости

сметана для подачи – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупной терке и оставить на несколько минут, чтобы он пустил сок. После этого жидкость обязательно слить.

2. Куриное филе нарезать небольшими кубиками или мелко измельчить.

3. Свежий укроп мелко нарезать. В большой миске смешать кабачок, куриное филе и укроп.

4. Добавить яйца, муку, соль и чесночный перец. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной массы.

5. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать котлетную массу ложкой и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

7. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

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