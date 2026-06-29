Сочные куриные котлеты с кабачком: их вкус вас приятно удивит
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Куриные котлеты с кабачком – это простое домашнее блюдо, которое всегда получается нежным и сочным. Сочетание нежного куриного филе и свежего кабачка делает котлеты легкими и ароматными. Такой рецепт хорошо подходит для повседневного меню, когда хочется приготовить что-то быстрое и вкусное. Блюдо не требует сложных ингредиентов и готовится из доступных продуктов. Котлеты обжариваются на сковороде до румяной корочки и прекрасно сочетаются как самостоятельно, так и с гарниром.
Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 500 г
- куриное филе – 500 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 120 г
- свежий укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- чесночный перец – по вкусу
- растительное масло для жарки – по необходимости
- сметана для подачи – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на крупной терке и оставить на несколько минут, чтобы он пустил сок. После этого жидкость обязательно слить.
2. Куриное филе нарезать небольшими кубиками или мелко измельчить.
3. Свежий укроп мелко нарезать. В большой миске смешать кабачок, куриное филе и укроп.
4. Добавить яйца, муку, соль и чесночный перец. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородной массы.
5. Разогреть сковороду с маслом. Выкладывать котлетную массу ложкой и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
6. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
7. Подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
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