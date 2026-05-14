Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
483
Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

Куриные котлеты с сыром – простой вариант сытного обеда, который легко приготовить на обычной сковородке. Благодаря моцарелле котлеты получаются особенно нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Для рецепта не нужно много времени или сложных ингредиентов, а результат прекрасно подходит для всей семьи. Такие котлеты можно подавать с картофелем, крупами, овощами или свежим салатом.

Идея приготовления сочных белковых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера kovalyovanastasiia в Instagram.

Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 кг.
  • яйца – 3 шт.
  • сыр моцарелла - 200 г
  • мука – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • хмели-сунели – по вкусу
  • карри – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

1. Куриное филе нарежьте маленькими кусочками. По желанию можете сделать их еще мельче, чтобы масса была более однородной.

2. Моцареллу натрите на крупной терке или нарежьте маленькими кубиками. Добавьте сыр к курице.

Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

3. Вбейте яйца, всыпьте муку, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте фарш ложкой, формируя котлеты среднего размера.

5. Жарьте котлеты на небольшом огне до румяной корочки с обеих сторон. Чтобы мясо хорошо приготовилось внутри, готовьте под крышкой несколько минут.

Сочные куриные котлеты с сыром: делимся простым рецептом

6. Готовые котлеты подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, овощами или легким салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты