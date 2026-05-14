Куриные котлеты с сыром – простой вариант сытного обеда, который легко приготовить на обычной сковородке. Благодаря моцарелле котлеты получаются особенно нежными внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Для рецепта не нужно много времени или сложных ингредиентов, а результат прекрасно подходит для всей семьи. Такие котлеты можно подавать с картофелем, крупами, овощами или свежим салатом.

Идея приготовления сочных белковых котлет с сыром опубликована на странице фудблогера kovalyovanastasiia в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

яйца – 3 шт.

сыр моцарелла - 200 г

мука – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

карри – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте маленькими кусочками. По желанию можете сделать их еще мельче, чтобы масса была более однородной.

2. Моцареллу натрите на крупной терке или нарежьте маленькими кубиками. Добавьте сыр к курице.

3. Вбейте яйца, всыпьте муку, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте фарш ложкой, формируя котлеты среднего размера.

5. Жарьте котлеты на небольшом огне до румяной корочки с обеих сторон. Чтобы мясо хорошо приготовилось внутри, готовьте под крышкой несколько минут.

6. Готовые котлеты подавайте горячими. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, овощами или легким салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: