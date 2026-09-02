Сочные куриные котлеты с сыром: как приготовить

Куриные котлеты легко сделать сочными и нежными, если добавить в фарш немного сыра и обжаренных овощей. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего обеда или ужина, а для его приготовления не нужны сложные продукты. Сначала котлеты обжаривают до румяной корочки, а затем доводят до готовности в духовке. В результате они получаются ароматными, мягкими внутри и хорошо держат форму.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе бедра – 600 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

яйцо – 1 шт.

твёрдый сыр – 50 г

панировочные сухари – 25 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить овощи. Лук и морковь очистите, измельчите и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Не нужно сильно подрумянивать овощи: достаточно, чтобы они стали нежными и ароматными. После этого снимите их с огня и полностью остудите.

2. Куриное филе бедра вместе с остывшими овощами пропустите через мясорубку. Именно мясо бедра хорошо подходит для таких котлет, поскольку фарш получается более сочным.

3. В куриную массу добавьте яйцо, твердый сыр, натертый на крупной тёрке, и панировочные сухари. Посолите, поперчите и добавьте специи. Тщательно перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Готовую массу поставьте в холодильник примерно на 30 минут. За это время фарш станет более плотным, поэтому сформировать из него аккуратные котлеты будет проще.

5. После остывания сформируйте котлеты весом примерно по 70 г каждая. Разогрейте сковороду и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления румяной корочки. Доводить их до полной готовности на этом этапе не нужно.

6. Переложите обжаренные котлеты в форму для запекания. Сверху разложите несколько небольших кусочков сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 10-15 минут, пока котлеты полностью не приготовятся.

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