Сочные куриные котлеты с сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Рецепт сочных котлет с сыром
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Куриные котлеты легко сделать сочными и нежными, если добавить в фарш немного сыра и обжаренных овощей. Такое блюдо хорошо подходит для домашнего обеда или ужина, а для его приготовления не нужны сложные продукты. Сначала котлеты обжаривают до румяной корочки, а затем доводят до готовности в духовке. В результате они получаются ароматными, мягкими внутри и хорошо держат форму.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Рецепт сочных котлет

Ингредиенты:

  • куриное филе бедра – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливочное масло – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • твёрдый сыр – 50 г
  • панировочные сухари – 25 г
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

Обжариваем овощи

1. Сначала нужно подготовить овощи. Лук и морковь очистите, измельчите и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Не нужно сильно подрумянивать овощи: достаточно, чтобы они стали нежными и ароматными. После этого снимите их с огня и полностью остудите.

2. Куриное филе бедра вместе с остывшими овощами пропустите через мясорубку. Именно мясо бедра хорошо подходит для таких котлет, поскольку фарш получается более сочным.

Обжариваем котлеты

3. В куриную массу добавьте яйцо, твердый сыр, натертый на крупной тёрке, и панировочные сухари. Посолите, поперчите и добавьте специи. Тщательно перемешайте фарш, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Готовую массу поставьте в холодильник примерно на 30 минут. За это время фарш станет более плотным, поэтому сформировать из него аккуратные котлеты будет проще.

Готовые котлеты

5. После остывания сформируйте котлеты весом примерно по 70 г каждая. Разогрейте сковороду и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления румяной корочки. Доводить их до полной готовности на этом этапе не нужно.

6. Переложите обжаренные котлеты в форму для запекания. Сверху разложите несколько небольших кусочков сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 10-15 минут, пока котлеты полностью не приготовятся.

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