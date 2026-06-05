Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности
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Куриные котлеты – лучшее блюдо как для обеда, так для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют готовить из в соусе, например, томатном, сливочном.

Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, с томатным соусом. 

Ингредиенты: 

  • фарш куриный – 1,2 кг
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Для соуса:

  • овощно-томатный соус – 1 п.
  • сметана – 5-6 ст.л.
  • вода – 400 мл

Способ приготовления: 

1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.

Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности

2. Для заливки: к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать. 

Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности

3. Котлеты выложить в сковороду, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки.

Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности

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