Сочные куриные котлеты с вкусный соусом: рассказываем, что добавить в фарш для сочности
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Куриные котлеты – лучшее блюдо как для обеда, так для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют готовить из в соусе, например, томатном, сливочном.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, с томатным соусом.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 1,2 кг
- лук – 1 шт.
- картофель – 3 шт.
- яйцо – 1 шт.
- специи: соль, перец, к курице – по вкусу
Для соуса:
- овощно-томатный соус – 1 п.
- сметана – 5-6 ст.л.
- вода – 400 мл
Способ приготовления:
1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.
2. Для заливки: к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать.
3. Котлеты выложить в сковороду, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки.
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