Куриные котлеты – лучшее блюдо как для обеда, так для праздничного стола, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют готовить из в соусе, например, томатном, сливочном.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных куриных котлет, с томатным соусом.

Ингредиенты:

фарш куриный – 1,2 кг

лук – 1 шт.

картофель – 3 шт.

яйцо – 1 шт.

специи: соль, перец, к курице – по вкусу

Для соуса:

овощно-томатный соус – 1 п.

сметана – 5-6 ст.л.

вода – 400 мл

Способ приготовления:

1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.

2. Для заливки: к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать.

3. Котлеты выложить в сковороду, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки.

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