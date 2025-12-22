Сочные куриные котлеты с зеленью и чесноком: делимся простым рецептом
Куриные котлеты достаточно диетические, нежные и очень вкусные. Но часто мясо получается сухим. Для того, чтобы достичь идеального результата, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 1 луковица (измельчить)
- 1 зубчик чеснока (выжать или натереть)
- 2 ст.л. йогурта или сметаны
- 2 ст.л. сливочного масла (холодного) и твердого сыра
- соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- оливковое или растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешать куриный фарш, мелко измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.
2. Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.
3. Формируем котлеты: смочить руки водой и сформировать котлетки желаемого размера.
4. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
5. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.
