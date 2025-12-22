Сочные куриные котлеты с зеленью и чесноком: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
6
Куриные котлеты достаточно диетические, нежные и очень вкусные. Но часто мясо получается сухим. Для того, чтобы достичь идеального результата, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1 луковица (измельчить)
  • 1 зубчик чеснока (выжать или натереть)
  • 2 ст.л. йогурта или сметаны
  • 2 ст.л. сливочного масла (холодного) и твердого сыра
  • соль, перец, копченая паприка – по вкусу
  • оливковое или растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать куриный фарш, мелко измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.

2. Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.

3. Формируем котлеты: смочить руки водой и сформировать котлетки желаемого размера.

4. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

5. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.

