Куриные котлеты достаточно диетические, нежные и очень вкусные. Но часто мясо получается сухим. Для того, чтобы достичь идеального результата, воспользуйтесь следующим рецептом.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

2 ст.л. панировочных сухарей

1 луковица (измельчить)

1 зубчик чеснока (выжать или натереть)

2 ст.л. йогурта или сметаны

2 ст.л. сливочного масла (холодного) и твердого сыра

соль, перец, копченая паприка – по вкусу

оливковое или растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать куриный фарш, мелко измельченный лук, чеснок, яйцо, сухари, йогурт или сметану, растопленное масло и специи.

2. Хорошо вымесить массу, чтобы получилась однородная структура.

3. Формируем котлеты: смочить руки водой и сформировать котлетки желаемого размера.

4. Обжарить котлеты на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

5. Переложить котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и подавать горячими.

