Куриные крылья в медовом соусе – это одна из самых вкусных закусок, которую легко приготовить дома без духовки. Благодаря простому маринаду и двойной панировке мясо получается сочным внутри и очень хрустящим снаружи. Такой рецепт прекрасно подойдет для ужина, домашних посиделок или просмотра фильма. Ароматные специи и легкая сладко-острая нотка делают блюдо особенно аппетитным.

Идея приготовления вкусных жареных крыльев на сковородке опубликована на странице фудблогера cooking by savitska в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылья – 1 кг.

мед – 2-3 ст.л.

мука – 400 г

вода – 200 мл.

подсолнечное масло – 500 мл.

соль – по вкусу

паприка – 2 ч.л.

черный перец – 1 ч.л.

красный перец – 1 ч.л.

сухой чеснок – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриные крылья помойте и разрежьте по фалангам. Кончики крылышек по желанию можно убрать, чтобы блюдо выглядело аккуратнее.

2. В глубокой миске смешайте воду, мед, соль, паприку, черный перец, красный перец и сухой чеснок. Переложите в маринад крылья и хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.

3. Оставьте крылышки мариноваться примерно на один час. За это время мясо станет более сочным и ароматным.

4. Для панировки отдельно смешайте муку и немного тех же специй. Каждое крылышко сначала обваляйте в муке, затем еще раз окуните в маринад и снова в панировку.

5. Именно двойной слой поможет получить хрустящую корочку.

6. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте масло. Выкладывайте крылья небольшими порциями и жарьте до насыщенного золотистого цвета со всех сторон.

