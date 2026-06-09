Сочные куриные крылья в соусе терияки: как вкусно приготовить
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Куриные крылья в соусе терияки – это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Мясо сначала обжаривается до румяной корочки, а затем тушится в ароматном соусе, благодаря чему остается нежным и сочным. Такой вариант приготовления позволяет получить выразительный вкус без сложных техник и длительного маринования.
Идея приготовления сочных куриных крыльев в соевом соусе опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылья – 800 г
- соль – 1 ч.л.
- паприка – 1 ст.л.
- черный молотый перец – по вкусу
- соус терияки – 80 мл.
- кетчуп терияки – 2 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- кунжут – по желанию
- зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриные крылья промойте и обсушите.
2. Добавьте соль, паприку и черный перец, после чего тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
4. Обжарьте крылья со всех сторон до появления румяной корочки.
5. В отдельной миске смешайте соус терияки, кетчуп терияки, мед и измельченный чеснок.
6. Полученной смесью залейте обжаренные крылья.
7. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне примерно 20 минут.
8. Периодически переворачивайте мясо, чтобы соус равномерно покрывал каждый кусочек.
9. Готовое блюдо по желанию посыпьте кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.
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