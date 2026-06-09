Куриные крылья в соусе терияки – это блюдо, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Мясо сначала обжаривается до румяной корочки, а затем тушится в ароматном соусе, благодаря чему остается нежным и сочным. Такой вариант приготовления позволяет получить выразительный вкус без сложных техник и длительного маринования.

Идея приготовления сочных куриных крыльев в соевом соусе опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылья – 800 г

соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ст.л.

черный молотый перец – по вкусу

соус терияки – 80 мл.

кетчуп терияки – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

кунжут – по желанию

зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриные крылья промойте и обсушите.

2. Добавьте соль, паприку и черный перец, после чего тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.

4. Обжарьте крылья со всех сторон до появления румяной корочки.

5. В отдельной миске смешайте соус терияки, кетчуп терияки, мед и измельченный чеснок.

6. Полученной смесью залейте обжаренные крылья.

7. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне примерно 20 минут.

8. Периодически переворачивайте мясо, чтобы соус равномерно покрывал каждый кусочек.

9. Готовое блюдо по желанию посыпьте кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.

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