Если у вас есть куриное филе – вкусному обеду быть. Из такого мяса можно приготовить очень сытные и сочные рулетики. Обязательно используйте нежный сочный соус, а также много натертого сыра.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Можно подать со свежим салатом или любимым гарниром.

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г.

сметана – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

чеснок – 1-2 зубца.

сыр твердый – 150 г.

соль, перец, паприка.

Способ приготовления:

1. Филе разрезать вдоль, отбить, добавить специи.

2. Смешать сметану, горчицу и чеснок, смазать мясо.

3. Выложить тертый творог, завернуть в рулетики, выложить на форму для запекания. Сверху рулетики смазать соусом.

4. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.

5. Посыпать творогом, отправить в духовку еще на 5 минут.

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