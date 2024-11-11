Сочные куриные рулетики с сыром для сытного обеда: готовятся элементарно
Если у вас есть куриное филе – вкусному обеду быть. Из такого мяса можно приготовить очень сытные и сочные рулетики. Обязательно используйте нежный сочный соус, а также много натертого сыра.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Можно подать со свежим салатом или любимым гарниром.
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г.
- сметана – 2 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- чеснок – 1-2 зубца.
- сыр твердый – 150 г.
- соль, перец, паприка.
Способ приготовления:
1. Филе разрезать вдоль, отбить, добавить специи.
2. Смешать сметану, горчицу и чеснок, смазать мясо.
3. Выложить тертый творог, завернуть в рулетики, выложить на форму для запекания. Сверху рулетики смазать соусом.
4. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 190 градусов.
5. Посыпать творогом, отправить в духовку еще на 5 минут.
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